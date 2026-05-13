Pasco: Liberan a conductor que atropelló a dos jóvenes universitarios y fugó sin prestar auxilio

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dos jóvenes universitarios luchan por sus vidas en la unidad de cuidados intensivos después de haber sido víctimas de un terrible atropello en la ciudad de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, en la región de Pasco. Pese a la gravedad de los hechos, sus familiares denuncian que el conductor responsable del accidente fue puesto en libertad.

Chofer atropelló a universitarios y fugó

Las víctimas fueron identificadas como Pierina Shullca Roque (26) y Adiel Marcelo Laureano (18). Según registraron las cámaras de seguridad, ambos jóvenes cruzaban una vía pública altamente transitada cuando fueron impactados frontalmente por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad.

Pese a la gravedad del accidente, el conductor, en lugar de detenerse, aceleró su camioneta y abandonó la escena sin prestar auxilio a las víctimas, dejándolas tendidas en el suelo con graves heridas e inconscientes.

En declaraciones a la prensa, la madre de Pierina, una de las víctimas, reveló que su familia se encuentra haciendo cargo de todos los gastos ocasionados por el accidente, ya que el conductor Zacarías Luis Baltazar Ricse no ha brindado ningún tipo de apoyo económico.

En un caso más indignante, la señora reveló que los fiscales responsables de investigar el delito y dirigir la investigación dejó en libertad al conductor, a pesar de que conocieron directamente el pronóstico médico de su hija por su grave situación.

"No hay apoyo de la persona que lo ha atropellado. Inclusive hoy día le han dado libertad al conductor. No sé por qué los fiscales han dado libertad al conductor, porque han ido a ver a mi niña", dijo.

Según informan medios locales, el equipo fiscal formalizó la investigación solo por el delito de lesiones culposas graves y solicitó comparecencia con restricciones para el conductor, permitiendo que afronte el proceso en libertad.

Jóvenes universitarios permanecen en UCI

La decisión de dejar en libertad al conductor ha provocado fuerte rechazo entre familiares y pobladores de Yanahuanca, quienes consideran incomprensible que no se haya solicitado prisión preventiva contra Zacarías Luis Baltazar Ricse considerando la gravedad de las lesiones.

Según ha trascendido, Pierina Shullca y Adiel Marcelo se encuentran bajo observación en el hospital regional de Pasco con traumatismos diversos producto del violento atropello. Su pronóstico se mantiene como reservado hasta el momento.

En conclusión, dos jóvenes universitarios víctimas de un violento atropello luchan por sus vidas mientras el conductor responsable del accidente fue puesto en libertad.