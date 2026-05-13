General Revoredo revela que 'Los Pulpos de La Victoria' operaban como fiscalizadores para extorsionar en Gamarra

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una peligrosa red criminal que operaba dentro del emporio comercial de Gamarra. Según el general Víctor Revoredo a través de Exitosa, los delincuentes se hacían pasar por trabajadores municipales de La Victoria. Su objetivo era controlar el espacio público y extorsionar a comerciantes.

Infiltración criminal en el municipio victoriano

La investigación policial determinó que esta banda captaba personas con antecedentes delictivos para introducirlos en las labores de fiscalización de la comuna. Aprovechando sus chalecos y credenciales, estos sujetos amedrentaban a los empresarios. La infiltración permitía que los criminales operaran con total impunidad.

Según el general Víctor Revoredo ante las cámaras de Exitosa, estos sujetos lograban penetrar los espacios comerciales más concurridos simulando ser agentes del orden. Al obtener acceso a las planillas o roles de trabajo, podían identificar a las víctimas más vulnerables. El uso de identidades falsas facilitó que la organización se apoderara de sectores estratégicos.

"Estos criminales e irrecuperables primero penetran estos espacios en línea paralela fungiendo ser fiscalizadores", indicó.

Una vez establecidos, los falsos trabajadores municipales procedían a identificar a sus víctimas potenciales entre los vendedores formales e informales. La estructura criminal estaba diseñada para simular legalidad mientras ejecutaban actos de coacción. La policía ya identificó a varios integrantes que trabajaban aisladamente.

Millonarias ganancias mediante economías alternas

El 'modus operandi' de 'Los Pulpos de la Victoria' incluía el cobro de arbitrios y parqueos inexistentes. Utilizaban boletos impresos de forma clandestina, muy similares a los oficiales de la municipalidad. Esta modalidad les permitió amasar una fortuna estimada en 75 millones de soles.

La red criminal emitía comprobantes falsos a los conductores que estacionaban cerca del emporio. Estos documentos fraudulentos servían para engañar a los comerciantes que llegaban con mercadería desde distintas provincias del país. Los delincuentes recaudaban grandes sumas de dinero traicionando las funciones municipales asignadas.

"Penetran estos espacios para generar economías alternas", exclamó.

El general Revoredo enfatizó que estos delincuentes utilizaban sus funciones para traicionar la confianza de la ciudadanía en el distrito. Las autoridades continúan investigando las conexiones de estos sujetos con otros trabajadores municipales. La vigilancia se ha redoblado para evitar que nuevas redes criminales suplanten la autoridad.

Actualmente, las fuerzas del orden mantienen operativos constantes para erradicar a los remanentes de 'Los Pulpos de la Victoria'. La prioridad es eliminar la figura del falso fiscalizador que tanto daño causó en Gamarra mediante la creación de economías alternas y cobros ilegales.