PNP lamenta la muerte del suboficial Carlos Neyra Abanto durante operativo en Loreto

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) expresó su más profundo pesar por la muerte del suboficial de segunda Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber durante un operativo de rescate en la región Loreto.

A través de un comunicado oficial y publicaciones en redes sociales, la institución rindió homenaje a su entrega y vocación de servicio, destacando que su sacrificio honra el uniforme que vistió con orgullo. El mensaje estuvo acompañado de la frase solemne: "¡Honor y Gloria!", reflejando el reconocimiento a un agente que cayó en servicio.

El operativo en Trompeteros

El homenaje se produce tras los hechos ocurridos el domingo 27 de abril en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto. En la acción conjunta de la Policía Nacional y la Marina de Guerra, se buscaba liberar a siete personas y recuperar una embarcación petrolera retenida desde el 12 de abril por comuneros de la comunidad nativa Providencia.

La operación derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte del suboficial de 30 años, Neyra Abanto, y a otr policía gravemente lesionado, mientras que la tensión en la zona se intensificó con la presencia de más comuneros.

#𝐋𝐢𝐦𝐚 | 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 🕊️🇵🇪



La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐥𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐍𝐞𝐲𝐫𝐚 𝐀𝐛𝐚𝐧𝐭𝐨, quien perdió la vida en el... pic.twitter.com/eAezwxeJIj — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) April 27, 2026

Barcaza retenida: Exigen S/2 millones

El caso de la barcaza retenida ha generado gran preocupación nacional. Los comuneros interceptaron la embarcación Pacífico XIX y el remolcador Coseda I, cargados con más de 10,000 barriles de crudo, y exigieron el pago de dos millones de soles como condición para liberar tanto la nave como a los trabajadores retenidos.

La situación puso en riesgo el abastecimiento energético de Iquitos, ya que el crudo estaba destinado a la planta generadora eléctrica de la ciudad. El prolongado bloqueo elevó la tensión y obligó a las autoridades a intervenir, aunque el resultado fue trágico.

El homenaje institucional busca también acompañar en el dolor a la familia del agente caído, recordándolo como un héroe que entregó su vida en defensa de la seguridad nacional. La tragedia en Trompeteros deja en evidencia la necesidad de replantear las estrategias de intervención en conflictos sociales vinculados a la explotación de recursos naturales.

Mientras la comunidad de Providencia mantiene sus demandas económicas, el país se enfrenta al desafío de encontrar soluciones que eviten nuevas pérdidas humanas y garanticen tanto la seguridad como el respeto a las poblaciones locales.

El sacrificio de Carlos Neyra Abanto se convierte en símbolo de la compleja situación que atraviesa Loreto, donde las tensiones sociales, las demandas económicas y la seguridad nacional se cruzan en un escenario de alta conflictividad.