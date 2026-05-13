¿Se olvidó de Milett?: Marcello Tinelli confirma nueva relación amorosa tras meses de especulaciones

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El presentador argentino Marcelo Tinelli oficializó su nuevo vínculo sentimental, describiendo a su pareja como una mujer divina que le hace bien. Tras terminar con Milett Figueroa, el conductor decidió abrir nuevamente su corazón, asegurando que atraviesa un momento de plenitud familiar y profesional.

El rol de la "celestina" y el vínculo con Pampita

Aunque diversas versiones señalaban a Carolina Ardohain como la responsable de este emparejamiento, el empresario desmintió dicha información entre risas. Según Infobae, la encargada de presentarlos fue realmente una amiga cercana de la modelo, quien facilitó el encuentro de manera natural mientras el conductor se encontraba soltero.

Tinelli aclaró que no hubo una intermediación directa de Pampita, aunque ella fue testigo del primer acercamiento en una reunión social. El conductor destacó que la conexión se dio espontáneamente, desvinculando a la famosa modelo de cualquier plan previo para buscarle intencionalmente una nueva pareja.

"Nunca Pampita fue celestina mía de nada. Me hubiera encantado", explicó.

El presentador bromeó sobre la falta de iniciativa de Ardohain para ayudarlo en su vida amorosa durante los últimos meses de soltería. Marcelo Tinelli explicó que la presentación ocurrió sin presiones, permitiendo que ambos se conocieran en un ambiente relajado y totalmente fuera del alcance de las cámaras.

Tinelli sobre el rol que tuvo Pampita en su relación con Rossana Almeyda pic.twitter.com/VSRvPfPBRH — SQP (@SQP_oficial) May 9, 2026

Un presente de perfil bajo y armonía familiar

A pesar de confirmar su felicidad, el animador prefirió resguardar la identidad de su nueva ilusión debido al pudor que le genera. Marcelo Tinelli enfatizó que sus hijos apoyan este proceso, viéndolo tranquilo y con ganas de apostar nuevamente por un proyecto de vida compartido.

El entorno del presentador asegura que esta etapa se vive con mucha cautela para evitar la exposición mediática inmediata y constante. Tinelli busca consolidar el vínculo de forma privada, priorizando la estabilidad emocional antes de realizar una presentación formal ante todas las cámaras de la televisión.

"La estoy conociendo y me da un poco de pudor estar hablando tanto", relató.

El conductor manifestó que se siente renovado y con una energía positiva que impacta directamente en su entorno más íntimo y cotidiano. Este nuevo romance representa un cierre definitivo de ciclos pasados, permitiéndole enfocarse en el bienestar mutuo con la mujer que hoy lo acompaña.

La noticia marca un punto de quiebre tras su mediática historia con la peruana Milett Figueroa, la cual terminó hace pocos meses. Marcelo Tinelli confirmó que está iniciando una relación sentimental, demostrando que ha logrado superar el proceso de duelo tras su última y comentada separación.