Crisis sanitaria en Morro Sama: Lavan pescado con agua contaminada

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Hallazgos alarmantes en desembarcadero

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2026-2-5352-AC, el problema se registró entre mayo de 2025 y febrero de 2026 debido al colapso del sistema de captación de agua de mar. La Contraloría precisó que el agua utilizada no cumplía con condiciones mínimas de inocuidad.

Además, se detectó el vertimiento directo de efluentes industriales y domésticos al mar, producto de la inoperatividad de biodigestores y la rotura del emisor submarino. Según la auditoría, esta situación provocó una severa degradación del ecosistema marino y la desaparición de macrobentos.

"El sistema opera sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua y presenta un tratamiento prácticamente nulo de los residuos", señala el documento.

La comisión también identificó concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno por encima de los límites permitidos por ley, lo que evidenciaría altos niveles de contaminación en la zona costera.

Equipos abandonados y pagos observados

Otro de los hallazgos reveló que equipos valorizados en más de S/ 170 mil quedaron inoperativos por falta de mantenimiento. Entre ellos se encuentran productores de hielo utilizados para la conservación de productos hidrobiológicos.

Asimismo, detectó pagos por servicios inconclusos relacionados con el pintado de cámaras frigoríficas y oficinas. Pese a ello, la administración volvió a contratar al mismo proveedor, aun cuando no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

Colegio de Ingenieros exige intervención

El Colegio de Ingenieros del Perú de Tacna expresó su preocupación por la situación y pidió acciones urgentes. "

El colapso del sistema estaría permitiendo que productos hidrobiológicos sean lavados con agua que no reúne condiciones mínimas de inocuidad", advirtió el gremio.

La institución también solicitó la intervención de PRODUCE, SANIPES, ANA y Fiscalía para investigar responsabilidades.

Gobierno Regional responde observaciones

El Gobierno Regional de Tacna informó que desde 2025 se ejecuta un plan de mantenimiento y mejora del desembarcadero. Entre las acciones mencionó la limpieza permanente de biodigestores, instalación de nuevos tanques de agua y reparación de bombas de captación.

Además, indicó que cuenta con habilitación sanitaria de SANIPES y anunció la ejecución de una IOARR valorizada en más de S/ 8.8 millones para modernizar el sistema hídrico y la cadena de frío