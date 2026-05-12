Productores piden reubicación tras desalojo en La Agronómica: Municipalidad Provincial de Tacna promete apoyo

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Productores denuncian abandono tras operativo

Los productores agrarios, afectados por el desalojo registrado en La Agronómica, solicitaron una reubicación y mayor respaldo de las autoridades para continuar con sus actividades comerciales. La asociación agraria aseguró que cientos de familias dependen de las ventas que realizan en la zona.

Gerónimo Nina, presidente de la Asociación de Productores Agrarios, manifestó que la última semana fue complicada para los comerciantes tras el operativo realizado en el sector.

"La semana pasada fue terrible y molesta por el abandono de las autoridades después del desalojo de La Agronómica", expresó.

El dirigente indicó que en los últimos días intentaron dialogar con diversas autoridades, entre ellas representantes de la MPT, Gregorio Albarracín y La Yarada Los Palos, con el objetivo de encontrar una solución.

Asimismo, señaló que el viernes sostuvieron una reunión con el gerente municipal de la comuna provincial, donde se les brindó algunas garantías mientras se evalúa una salida.

"Nosotros somos los que regulamos el precio y vendemos económico. Abastecemos a Tacna, Chile, Bolivia, Ilo, Moquegua, Puno y Arequipa", sostuvo Nina.

El representante precisó que la asociación cuenta con aproximadamente 400 socios, quienes dependen de esta actividad para generar ingresos económicos.

Municipalidad anuncia medidas

Horas después de las declaraciones de los productores, el gerente general de la MPT, Jonathan Ríos Morales, informó que la comuna viene coordinando permanentemente con los dirigentes para concretar una reubicación adecuada.

"Necesitamos un tiempo para determinar un espacio autorizado por el alcalde Pascual Güisa Bravo", señaló.

Ríos explicó que inicialmente se buscó coordinar con el INIA para albergar temporalmente a los comerciantes; sin embargo, dicha posibilidad fue descartada debido a restricciones legales.

La autoridad municipal añadió que actualmente se desplegó personal de seguridad y fiscalización en la zona para prevenir incidentes vehiculares y garantizar el orden público.

"La MPT está entendiendo a las personas que realizan el comercio y necesitan una oportunidad. Vamos a agilizar el procedimiento de reubicación", afirmó.

Finalmente, indicó que se evalúan algunos terrenos en Leguía y en inmediaciones del club Apurímac, aunque evitó precisar mayores detalles para impedir posibles invasiones.