Exesposo de pediatra asesinada desconoce si ella tenía seguro de vida, afirma abogado: "No tiene idea si es beneficiario"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El asesinato de Minosska Pinto en Piura continúa dejando nuevos detalles luego que el principal responsable fuera capturado por la policía. William Seminario, exesposo de la pediatra, es sindicado como el autor intelectual de este lamentable crimen presuntamente con la intención de cobrar un jugoso seguro de vida.

Exesposo de pediatra desconoce existencia de seguro de vida

Y para conocer mayores detalles del caso, Exitosa conversó con el abogado del principal acusado que ahora cumple 9 meses de prisión preventiva. En primer lugar, Juan Peña dejó en claro que su defendido no tenía ningún conocimiento de la existencia de una póliza de vida en caso de fallecimiento.

"Mi patrocinado me ha indicado no tener conocimiento de que ella tenía un seguro de vida. De igual manera, un seguro oncológico, fúnebre o de salud no son cobrables por una persona sino que son medidas de seguridad que uno tiene para enfrentar una enfermedad. No te genera un cobro tras el fallecimiento el cobro de un dinero", indicó.

Seguidamente, el letrado indicó que la propia Fiscalía ha solicitado conocer sobre la existencia o no de este presunto seguro de vida y si William Seminario es uno de los beneficiarios. Según comentó, el abogado niega tajantemente que su cliente sea culpable por esta razón o por cualquier otra.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Juan Peña, abogado de William Seminario, aseguró que su patrocinado desconoce si Minosska Pinto, quien fue asesinada en Piura, contaba o no con un seguro de vida. Según las investigaciones, el móvil del crimen estaría... pic.twitter.com/jEVsOoB6rN — Exitosa Noticias (@exitosape) May 12, 2026

"Si es que la señora Minosska tenía un seguro de vida ya la Fiscalía ha solicitado saber si eso es real porque no sabemos a ciencia cierta, son rumores que se han creado, y además quienes habrían solicitado el cobro de ese seguro y quienes serían los beneficiarios porque el señor William no tiene idea si es beneficiario o si el seguro existe", añadió.

Es importante precisar que el Ministerio Público estableció cinco móviles del presunto crimen los cuales son infidelidad por parte de ella, infidelidad por parte de él, celo profesional, deudas de ambos y cobro del seguro.

Chips encontrados no le pertenecerían

Como se recuerda, la Fiscalía sindicó a William Seminario como el autor intelectual del asesinato de Minosska Pinto tras encontrar llamadas y mensajes con el resto de criminales, además de la existencia de transferencias digitales de dinero los cuales habrían sido a cambio de quitarle la vida a la pediatra.

Respecto a ello, el defensor legal rechaza cualquier comunicación de su cliente ya que los chips que se le encontraron el día que fue capturado no son de su pertenencia y que habrían sido colocados por agentes de la Policía Nacional del Perú.

De esta manera, el abogado de William Seminario, principal responsable del asesinato de la pediatra Minosska Pinto, aseguró que su defendido no tiene conocimiento de la existencia de un seguro de vida.