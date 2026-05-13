Netflix confirmó oficialmente la tercera película de 'Son como niños 3'

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras más de 10 años desde su última película, la plataforma de streaming Netflix ha anunciado oficialmente el desarrollo de la producción 'Son como niños 3', incluso, dicha cinta se ejecutaría bajo la mirada de Adam Sandler.

Esta noticia marca un impacto importante en la industria, debido que Netflix ha logrado un acuerdo con Sony Pictures para trasladar la propiedad intelectual a su catálogo, este movimiento estratégico ha hecho que se llegue a consolidar un millonario contrato con el actor Adam Sandler y su productora Happy Madison.

¿Cuál será la trama de la tercera película?

Dicha noticia ha hecho que los seguidores de las dos películas previas tengan dudas sobre la trama que manejará esta tercera entrega. Hasta el momento se sabe que, la cinta promete mantener el sentido del humor que caracteriza a las predecesoras, al punto de hacer que sean éxitos de taquilla. Otro recurso importante que estará plasmado es el reencuentro generacional que tiene como finalidad cerrar la historia del grupo de amigos.

"Grown Ups 3" is officially in the works at Netflix with Adam Sandler:



• While it's rumored that at least the core five actors of the franchise — Sandler, Chris Rock, David Spade, Kevin James and Rob Schneider — will return, the streamer did not confirm any casting news



•... pic.twitter.com/sarTnCk52R — Variety (@Variety) May 13, 2026

Regreso del elenco original

La mayor sorpresa del anuncio no solo fue la creación de la película, sino la confirmación del reparto, ya que lo se sabe hasta el momento es la participación del grupo original conformado por Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock y David Spade está totalmente confirmado. No obstante, el detalle que ha encendido las redes sociales es el retorno de Rob Schneider, quien estuvo ausente en la segunda parte por temas de agenda y cuestiones creativas con el equipo.

A diferencia de sus anteriores películas, 'Son como niños 3' será un estreno exclusivo de Netflix, omitiendo su paso por las salas de cine. Asimismo, el rodaje estaría programado para iniciar este año y la plataforma apunta a un estreno global para mediados de 2027.

Homenaje a un personaje relevante dentro del elenco principal

La producción ha confirmado que la película tiene el objetivo de rendir un homenaje al joven actor Cameron Boyce que interpretaba al hijo en la ficción de Adam Sandler. El fallecimiento en 2019 de este personaje hizo que muchos de los integrantes de la cinta vean esto como una pérdida significativa. Por esta razón, este punto ha sido una condición esencial para la producción, que en diversas oportunidades ha descrito las horas de grabación como una reunión familiar.

Finalmente, la apuesta de Netflix con esta nueva entrega de 'Son como niños 3' marca un momento importante para los fans que estuvieron esperando este reencuentro tantos años.