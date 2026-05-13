Choque de bus y tráiler deja dos fallecidas y más de 40 pasajeros afectados en la carretera Binacional

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un violento accidente de tránsito ocurrido la madrugada del miércoles 13 de mayo dejó dos mujeres fallecidas —aún sin identificar— y decenas de heridos, luego de que un ómnibus interprovincial de la empresa Copacabana impactara por alcance contra un tráiler de matrícula boliviana en el kilómetro 83+200 de la carretera Binacional, en el tramo que conecta Moquegua con Puno.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada y movilizó a personal policial, bomberos y equipos de salud de la zona.

Bus quedó destruido tras el impacto

El bus de placa CWS-097, marca Scania, era conducido por Fredy Mamani Pari (50) y cubría la ruta Tacna - Puno - Juliaca con más de 40 pasajeros a bordo. El tractocamión de placa 3141CTB era manejado por Limbert Choque Chino (40).

De acuerdo con el reporte policial, la parte frontal del ómnibus quedó completamente destrozada debido a la violencia del impacto, mientras que el vehículo pesado presentó daños en la zona posterior lateral. Las imágenes del lugar evidencian la magnitud del choque y la complejidad de las labores de rescate.

La Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro, incluyendo velocidad, condiciones de la vía, visibilidad y posible fatiga del conductor.

Víctimas sin identificar y heridos evacuados

Las dos mujeres fallecidas permanecen en calidad de NN mientras continúan las labores de identificación. Personal policial confirmó que los cuerpos fueron trasladados a la morgue para las diligencias correspondientes.

En tanto, los pasajeros heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital Regional de Moquegua y a centros de salud cercanos. Varios presentan policontusiones, traumatismos y lesiones de consideración producto del fuerte impacto.

Fuentes médicas indicaron que algunos pacientes permanecen en observación, mientras se evalúa la gravedad de sus lesiones.

Familiares buscan información en Tacna

Tras conocerse la tragedia, familiares de los pasajeros acudieron al Terminal Los Incas, en el distrito Alto de la Alianza, en Tacna, para solicitar información sobre sus seres queridos que viajaban en la unidad siniestrada. La incertidumbre y la falta de listas oficiales de pasajeros generaron momentos de angustia entre los allegados.

Las autoridades trabajan en la identificación de todos los ocupantes del bus para brindar información oficial a los familiares.

Antecedente reciente en la misma vía

Este accidente se suma a otro ocurrido en abril en la carretera Binacional, a la altura del centro poblado de Chen Chen, en Moquegua, donde un camión cisterna boliviano cayó a un barranco cuando se dirigía a abastecerse de combustible hacia Ilo.

El conductor sobrevivió y fue trasladado al Hospital Regional de Moquegua. En ese caso, las autoridades investigan si el chofer conducía bajo los efectos del alcohol, a la espera del dosaje etílico.

Investigaciones continúan

La Policía mantiene las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las causas exactas del choque más reciente. Mientras tanto, continúa la identificación de las víctimas y la atención médica de los heridos, en medio de la preocupación de familiares y usuarios de la carretera Binacional.