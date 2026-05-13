De Tacna al Mundial de Matemáticas en Singapur: Familia lucha por financiar el viaje

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La falta de apoyo económico de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza a un joven talento tacneño que representará al Perú en el Mundial de Matemáticas ha generado indignación en la ciudad. El estudiante de 14 años Eros Valentino Arce Quispe deberá viajar a Singapur en junio para competir en la Olimpiada Mundial de Matemáticas 2026, pero su familia enfrenta dificultades para cubrir los altos costos del viaje.

Su padre, Juan Arce, señaló públicamente que la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza negó el apoyo económico solicitado, pese a que previamente fue convocado para coordinar un posible respaldo y que tanto el cómo su hijo vive en el distrito. Según explicó, incluso presentó la solicitud formal; sin embargo, la respuesta final fue negativa. "He salido decepcionado", manifestó, señalando que esperaba respaldo del distrito al que pertenece su familia.

Ausencia de autoridades distritales

El padre añadió que hace dos semanas también recibió promesas de apoyo de algunos regidores del distrito, entre ellos Silver Choquepata, quienes plantearon realizar una actividad. No obstante, la iniciativa no llegó a concretarse. Por ello, expresó su sorpresa y malestar con la gestión del alcalde Demetrio Cutipa, recordando que tanto él como su hijo son vecinos del distrito.

Con actividad buscan obtener fondo

Ante esta situación, la familia ha tenido que buscar alternativas para financiar el viaje. Hasta el momento, el único respaldo institucional confirmado proviene de la Municipalidad Provincial de Tacna, que ha decidido impulsar una actividad solidaria. El alcalde provincial Pascual Güisa Bravo anunció la realización de una pollada pro fondos bajo el lema "Ayúdanos a ayudar de verdad", con el objetivo de hacer posible la participación del joven en el certamen internacional.

Escolar medallista

Eros no es un estudiante cualquiera. A sus 14 años acumula cerca de 170 medallas nacionales e internacionales y lleva cuatro años consecutivos destacando en competencias matemáticas. Su trayectoria, basada en disciplina, esfuerzo y constancia, lo ha convertido en una de las promesas académicas más importantes de Tacna. Recientemente fue reconocido con el Emblema Municipal como símbolo del orgullo de la región.

El propio estudiante expresó sentirse feliz de representar a Tacna y al Perú en el extranjero, destacando que sus logros se sustentan en valores y superación personal. Su padre, por su parte, espera que este camino le permita acceder en el futuro a universidades de primer nivel.

En las próximas horas, la familia también anunciará la fecha, hora y lugar de una pollada adicional para recaudar fondos. La meta es clara: lograr que el joven talento pueda viajar y dejar en alto el nombre del país en una de las competencias académicas más importantes del mundo.