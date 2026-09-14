Camioneta explota tras ingresar a campo minado en la frontera Tacna-Arica: caso en investigación

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una camioneta ingresó a un campo minado ubicado en la frontera en Chile y Perú (entre Tacna y Arica), y terminó incendiándose. Las autoridades investigan el incidente registrado durante la noche del domingo 13 de septiembre.

Camioneta ingresa a zona minada y se incendia tras explosión

De acuerdo a los reportes preliminares, alrededor de las 11:30 p. m. del domingo 13 de septiembre, una camioneta ingresó de manera no autorizada a un área restringida que se encuentra cercada y cuenta con señalización internacional que advierte sobre la presencia de minas. Las autoridades chilenas precisaron que el vehículo venía de norte a sur (Tacna a Arica).

Operadores del Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON) detectaron mediante las cámaras una explosión y posteriormente observaron que la camioneta se encontraba en llamas.

Tras la emergencia, se activaron los protocolos correspondientes y se dispuso el despliegue de un dron térmico para realizar un rastreo en el área y establecer si había personas en las inmediaciones del vehículo. Sin embargo, debido a la oscuridad y las condiciones de seguridad del terreno, las labores de inspección se iniciaron aproximadamente a las 7:00 horas de este lunes 14.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la región Tacna, un vehículo ingresó a un campo minado y terminó explotando en la frontera entre Perú y Chile.



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Frontera Tacna-Arica: Explosión de camioneta en investigación

Según se precisó, en el operativo participaron personal especializado en desminado del Ejército de Chile, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), la fiscal de fronteras Paulina Brito y el delegado presidencial regional Cristián Sayes, quien seguidamente brindó detalles sobre el incidente registrado a la altura del hito 16 de la frontera.

Asimismo, Sayes sostuvo que la investigación está a cargo de Policía de Investigaciones (PDI) según indicó la Fiscalía de Chile.

"Nos encontramos actualmente viendo toda la evidencia para poder levantar la mayor información y poder comunicar de buena manera, dado a que el plan de Escudo Fronterizo está dando resultados. (...) Los que estamos evidenciando es que las bandas criminales de contrabando está buscando alternativas ya que hemos bloqueado gran parte de las fronteras donde pasaban (...) campo con minas antitanques", indicó el delegado presidencial regional de Chile.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨



Delegado Presidencial, Cristian Sayes y Paulina Brito, Jefa de la Fiscalía de Frontera, informan acerca del vehículo que ingresó a campo minado, en el hito 16, en cercanías de la frontera entre... pic.twitter.com/UG4UihajS4 — Frontera Norte Arica (@FronteraNorte15) September 14, 2026

¿Camioneta transportaba mercancía de contrabando?

Por su parte, la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, quien también llegeó hasta la altura del hito 16, en la frontera Tacna-Arica (Chile), precisó que, de acuerdo con las diligencias, se estableció que el vehículo activó dos artefactos explosivos.

Asimismo, sostuvo que, según las primeras imágenes, se trataría de una camioneta que transportaba mercancía de contrabando, pero las investigaciones siguen en curso. Hasta el momento, las autoridades peruanas no han emitido un comunicado sobre el suceso que ha generado preocupación en el límite fronterizo.

De esa manera, las autoridades investigan el incidente registrado en la noche del domingo 13 de septiembre en la frontera entre Tacna y Arica: una camioneta explotó y quedó envuelta en llamas luego de ingresar a un campo minado ubicado a la altura del hito 16.