Chiclayo: adulta mayor intentó ingresar paquetes de marihuana a penal ocultos en turrones

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un insólito e ingenioso intento de vulnerar los controles de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo fue puesto al descubierto por el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Durante las habituales labores de inspección en el área de ingreso de visitantes, los agentes detectaron un ilícito cargamento de sustancias prohibidas hábilmente acondicionado dentro de unos tradicionales turrones arequipeños.

La intervención se produjo cuando los efectivos procedieron a revisar minuciosamente la bolsa de alimentos que una mujer llevaba consigo para entregar a un recluso.

Intervenida en una adulta mayor

La persona involucrada en este hecho fue identificada como una mujer de 67 años de edad, quien se presentó a las instalaciones del recinto penitenciario portando víveres y productos de diversa índole.

Al momento de la revisión manual en la mesa de control, la experiencia del personal técnico permitió advertir claras irregularidades en la estructura y densidad de los empaques de dulces, motivando una inspección mucho más rigurosa que terminó revelando los elementos ilegales camuflados entre la comida.

Detalles de la droga y la modalidad utilizada

Al abrir detalladamente las golosinas, los agentes penitenciarios hallaron un total de 31 paquetes de forma cilíndrica celosamente envueltos con cinta aislante de color negro.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por las autoridades del recinto carcelario, cada uno de los tubos presentaba una longitud aproximada de 15 centímetros y un diámetro de dos centímetros. En el interior de estos envoltorios se descubrió una sustancia vegetosa con características físicas y olor punzante característicos de la marihuana.

Las indagaciones preliminares confirmaron que los empaques ilegales estaban dirigidos formalmente al recluso Richard Edwin Zapata Sirlopu, de 30 años de edad. Este sujeto cumple una condena de 7 años, 8 meses y 17 días de prisión tras ser sentenciado por el delito de robo agravado.

Al momento de la intervención, el interno permanecía recluido en la cuadra siete del pabellón cuatro, sector correspondiente al Régimen Cerrado Ordinario del establecimiento.

Diligencias legales y advertencia del INPE

Tras el hallazgo, la dirección del recinto activó los protocolos de emergencia y notificó inmediatamente la incidencia a las autoridades competentes. El caso fue derivado al fiscal Deivy Muñoz Flores, de la Fiscalía de Turno de Chiclayo, para el inicio de las acciones legales de ley.

Asimismo, se hicieron presentes efectivos de la Comisaría de Picsi y especialistas del Área Antidrogas (AREANT) de la Policía Nacional del Perú para efectuar el pesado e incautación formal.

Finalmente, el INPE exhortó a la ciudadanía a no prestarse para intentar ingresar sustancias u objetos prohibidos a los establecimientos carcelarios, recordando que este tipo de conductas constituye un delito grave sancionado con pena privativa de la libertad.