Machu Picchu: Mincul elimina sistema de reserva de boletos para ingresar a la Llaqta y la Red de Caminos Inka

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Cultura (Mincul) oficializó la noche de este 11 de septiembre la modificatoria al Reglamento de uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inka del Santuario Histórico de Machupicchu, orientadas a garantizar mayor transparencia y mejores condiciones de acceso para los visitantes nacionales y extranjeros.

En la previa, el titular del sector, Alberto Beingolea Delgado, junto el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza, y el presidente del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Carlos Nieto Navarrete, adelantó que las mejoras no modifican la capacidad de admisión de la Llaqta de Machupicchu ni de la Red de Caminos Inka.

Derogan reserva de boletas de tres horas para permitir mayor flujo de turistas

De acuerdo con la nueva disposición a cargo del Mincul, se elimina la reserva de boletos de tres horas, a través de un mecanismo de venta directa con pago confirmado; es decir, el usuario contará con un tiempo máximo de 15 minutos para realizar la adquisición. Una vez realizado y validado el pago, el ticket será asignado y emitido a nombre del visitante.

Este nuevo mecanismo permitirá que los pasajes que no lleguen a ser adquiridos vuelvan a estar disponibles de manera inmediata para la venta, evitando que las reservas que finalmente no se concretan reduzcan la disponibilidad de boletos para el público.

Lo señalado por el Ministerio de Cultura se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 000333-2026-MC, publicada este viernes 11 de septiembre en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, derogando así la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento de uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inka del Santuario Histórico de Machupicchu, aprobado por Resolución Ministerial N.º 069-2017-MC y modificatoria.

Según lo señalado en la presenta resolución ministerial, en un plazo no mayor de 10 días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación, la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural y/o la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, realiza las acciones necesarias para la implementación, adecuación, pruebas operativas de la plataforma de gestión de visitas a los Centros Culturales - TuBoleto.

Culminado el procedimiento mencionado, las disposiciones establecidas en la presente resolución inician un periodo de marcha blanca de 30 días calendario.

Situación actual del proceso de reserva y compra de boletos

A través de una conferencia de prensa brindada, el ministro de Cultura mencionó que esta modificatoria obedece a las deficiencias identificadas en el Informe de Auditoría N.° 007-2026-2-5765-AC, que señala que, en las ocho empresas turísticas analizadas, se registraron 209 051 operaciones de reserva.

En ese sentido, de ese total (131 626), equivalentes al 62,96 %, fueron anuladas, mientras que, solo 73 956, es decir, el 35,38 %, culminaron con el pago correspondiente.

"Estamos poniendo al visitante primero. Los boletos para la Red de Caminos Inka y la Llaqta de Machupicchu deben estar al alcance real de los peruanos y de los turistas de todo el mundo. Estamos ordenando el sistema para que exista mayor transparencia y una oportunidad real de acceso para todos", afirmó.

Desde el Mincul reafirmaron su compromiso para una gestión transparente, ordenada y sostenible de la Llaqta de Machupicchu y la Red de Caminos Inka.