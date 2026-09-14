Universitario reclama contra Alianza Lima por incidentes ocurridos en el clásico en Matute

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Universitario y Alianza Lima terminó con festejo crema dentro de la cancha, pero la polémica no quedó ahí. Tras el partido, el cuadro merengue presentó un reclamo por una serie de incidentes que, según su versión, ocurrieron durante su permanencia en Matute.

Universitario reclama contra Alianza Lima

El clásico del Clausura dejó a Universitario festejando la victoria ante Alianza Lima. Eso sí, mientras los jugadores celebraban en la cancha, los dirigentes cremas tuvieron que aguantar una situación bastante incómoda en pleno estadio de Matute.

De acuerdo con lo informado por Gustavo Peralta, periodista de Modo Fútbol, Universitario decidió presentar un reclamo debido a lo que consideró malos tratos hacia su delegación visitante.

Uno de los primeros problemas habría ocurrido cuando la delegación de la 'U' llegó al estadio con la intención de utilizar un palco. Según el reporte, el personal de seguridad de Alianza Lima puso trabas para permitir el ingreso del equipo de seguridad de Universitario, situación que terminó provocando un altercado.

Pero la cosa no quedó ahí. Los dirigentes cremas también habrían querido acompañar a sus jugadores en el campo de juego y, según su versión, recibieron la indicación de que no podían hacerlo y debían quedarse en el palco. Esto generó una discusión entre los equipos de seguridad de ambos clubes.

Más problemas para los dirigentes cremas

La situación se habría complicado todavía más cuando Franco Velazco intentó subir al palco y, de acuerdo con el reclamo de Universitario, se le impidió el paso. La indicación habría sido que permaneciera en el vestuario por motivos de seguridad.

El club también denunció que la seguridad ubicada en el vestuario tuvo un comportamiento hostil y que tres de sus directivos que lograron subir al palco aseguraron haberse sentido en riesgo.

Como si fuera poco, el palco tampoco habría estado en las mejores condiciones. Según la información difundida, algunas puertas no cerraban correctamente y el aire acondicionado presentaba fallas. Ante este panorama, los dirigentes decidieron regresar al vestuario.

En medio de toda esta situación, los representantes de Universitario intentaron comunicarse con Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, pero no habrían conseguido respuesta.

El cuadro crema posteriormente presentó una queja ante la Liga y también informó de lo ocurrido a la fiscal de prevención del delito que se encontraba en el estadio. Universitario sostuvo, además, que Alianza Lima había recibido mejores condiciones cuando le tocó visitar el Monumental.

Finalmente, según el reporte, Franco Velazco no habría podido salir del lugar debido a órdenes superiores y el club aseguró contar con evidencia de los incidentes ocurridos durante el clásico.

Así, el clásico no solo dejó la victoria de Universitario sobre Alianza Lima, sino también un reclamo por los incidentes ocurridos en Matute. El cuadro crema cuestionó las condiciones de seguridad, los problemas en el palco y el trato recibido por su delegación durante su visita al estadio blanquiazul.