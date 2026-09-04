Candarave: Colegio Fortunato Zora Carvajal espera evaluación de su infraestructura tras colapso de malla raschel por fuertes vientos

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La infraestructura educativa del colegio Fortunato Zora Carvajal, en Candarave, permanece a la espera de una evaluación especializada luego del colapso de la malla raschel ubicada en el segundo nivel del plantel de secundaria. El hecho ocurrió tras los fuertes vientos registrados en la provincia y dejó afectadas varias columnas de la estructura de cierre.

El presidente de la APAFA de la institución educativa, Wilson Cotrado, explicó que antes de reinstalar la estructura será necesario determinar el estado de las columnas. "Eso necesita prácticamente una evaluación y enseguida ya habría que ver la forma de reconstruir las columnas o sino ya prácticamente se va a hablar ya de demolición de las columnas porque están seriamente afectados", declaró.

Según Cotrado, el colegio alberga a 146 estudiantes de primaria y secundaria. Los padres de familia solicitaron a la UGEL la suspensión de clases durante dos días para realizar labores de limpieza, debido a que los fuertes vientos también provocaron la caída y dispersión de vidrios en el suelo del plantel.

Estudiantes afrontan radiación

Actualmente, las clases presenciales se desarrollan con normalidad en el colegio Fortunato Zora Carvajal. Sin embargo, Cotrado señaló que los estudiantes están expuestos a una intensa radiación solar durante el día y a bajas temperaturas durante la noche, situación que preocupa a los padres de familia mientras se evalúa una solución para la infraestructura educativa.

Ante este escenario, el representante de la APAFA solicitó apoyo del Gobierno Regional de Tacna para implementar medidas temporales que permitan proteger a los escolares. "Lo que queremos es que nos pueda apoyar por parte del Gobierno Regional en evitar de lo que se podría hacer por el momento es usar sombreros a la ancha para los niños", manifestó.

Cotrado indicó que no ha recibido comunicación directa del Gobierno Regional de Tacna sobre una intervención en el plantel. No obstante, mantiene coordinación con el director de la institución y la UGEL para buscar alternativas frente a los daños ocasionados por los fuertes vientos.

Plantean proyecto de reconstrucción

El presidente de la APAFA señaló que se busca elaborar un proyecto destinado a reconstruir la infraestructura afectada. De acuerdo con su estimación, la elaboración del proyecto podría tomar aproximadamente 60 días, mientras que una eventual ejecución podría demorar entre un año y un año y medio.

La inversión aproximada para una eventual reconstrucción sería de S/ 3 millones. Por ello, Cotrado solicitó apoyo de las autoridades para atender las necesidades del colegio y determinar las acciones que correspondan luego de la evaluación técnica.

Vilalaca mantiene malla raschel caída

Una situación similar se registra en la institución educativa N.° 42225 de Vilalaca, donde la malla raschel que protege la losa deportiva continúa caída tras los fuertes vientos. Un poblador de la zona y padre de familia, manifestó que, pese a que el director habría reportado los daños a las autoridades educativas, hasta el momento no se ha restablecido la estructura.

El padre de familia hizo un llamado a las autoridades para agilizar la reparación: "Yo solo le haría un pedido a todas las autoridades que podrían acelerar en cuanto a la reparación de la malla raschel". Asimismo, señaló que la estructura habría sido instalada hace aproximadamente tres años y recordó que anteriormente existía otra cubierta que también fue afectada por los vientos.

De esta manera, los padres de familia de ambas instituciones esperan acciones para atender los daños ocasionados por los fuertes vientos. En Candarave, se aguarda la evaluación de la infraestructura educativa del colegio Fortunato Zora Carvajal, mientras que en Vilalaca continúa pendiente la reparación de la malla raschel de la I.E. N.° 42225.