Turista resulta herida tras caída de una rama en pleno centro histórico de Cusco

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un paseo por uno de los lugares más concurridos del centro histórico del Cusco terminó en un inesperado accidente para una turista nacional, luego de que una rama de gran tamaño se desprendiera de un árbol y cayera directamente sobre ella.

El hecho ocurrió pasado el martes 1 de septiembre en la plaza Regocijo, ubicada a pocos metros de la Plaza Mayor y cerca del Palacio de la Municipalidad Provincial del Cusco.

Auxilian a turista nacional tras la caída de una rama de árbol

La afectada, identificada cómo Doris Chicoma R. y natural de Lima, estaba sentada en una banca de la plaza cuando ocurrió el desprendimiento. Un ciclista también se encontraba cruzando la plaza en ese momento, aunque no resultó afectado por la caída.

Tras el accidente, personal de serenazgo acudió rápidamente para auxiliar a la mujer y trasladarla al Hospital de Contingencia. Allí fue sometida a una evaluación médica que permitió descartar fracturas. Los especialistas determinaron que presentaba lesiones leves y, después de recibir atención, fue dada de alta durante el mismo día.

Una turista de Lima resultó con lesiones leves tras la caída de una rama de un antiguo árbol de Q'euña en la plaza Regocijo, en Cusco. El incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas y la visitante fue auxiliada por serenos. pic.twitter.com/G7R5SoAtLM — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 2, 2026

Municipio anuncia acciones preventivas

Luego del incidente, la rama fue retirada de la zona para evitar que pudiera provocar un nuevo accidente entre las personas que diariamente circulan por este espacio público. La Municipalidad Provincial del Cusco atribuyó inicialmente el desprendimiento a los fuertes vientos propios de esta temporada.

La comuna también informó que la Gerencia de Gestión Ambiental continuará con los trabajos preventivos de poda y evaluación de los árboles ubicados en espacios públicos. El objetivo será identificar ramas vulnerables y reducir los riesgos para peatones, residentes y turistas.

El gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Juvenal Cerceda Vásquez, señaló que se realizará una evaluación de las ramas que podrían encontrarse en condiciones similares, especialmente en sectores de alta afluencia.

Un antecedente que genera preocupación

El incidente ocurrido en la plaza Regocijo no sería un caso aislado. En enero de 2022, una rama de sauce también cayó en este mismo espacio, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de realizar controles periódicos de las áreas verdes del centro histórico.

Aunque esta vez la turista no sufrió heridas de gravedad, la caída de una rama en una zona con constante presencia de visitantes pudo haber terminado en consecuencias mucho mayores. Por ello, el mantenimiento preventivo resulta fundamental en espacios donde confluyen diariamente miles de personas.

El accidente dejó una turista con lesiones leves, pero también encendió una alerta sobre la seguridad de los espacios públicos del centro histórico del Cusco. La evaluación constante de los árboles, la poda de ramas vulnerables y una respuesta preventiva de las autoridades serán claves para evitar que un incidente similar vuelva a poner en riesgo a visitantes y ciudadanos.