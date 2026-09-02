Indignación por liberación de director y docente investigados por muerte de escolar tras caída de muro en Iquitos

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El director Elías Grandez Zegarra y el docente Alfred Chilcho Saavedra dejaron la sede policial por decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, que les impuso comparecencia restringida mientras la Fiscalía investiga su presunta responsabilidad en la muerte del escolar Taylor Segundo Yaicate Ricopa y las lesiones de otro estudiante tras el colapso de una estructura de concreto en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos.

Investigados seguirán proceso en libertad

La decisión judicial que permitió la salida en libertad del director y docente investigados por la muerte de un escolar generó una inmediata reacción de rechazo entre los familiares de la víctima.

Ambos afrontarán en libertad la investigación que busca esclarecer las circunstancias en que una estructura que sostenía un tanque de agua se desplomó dentro de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, provocando la muerte de Taylor Segundo Yaicate Ricopa, de 18 años, y dejando herido a otro estudiante, Anthony Gárate Ríos.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas tomó la decisión la noche del martes 1 de septiembre, luego de una audiencia que se extendió durante aproximadamente doce horas y al término de los siete días de detención judicial en flagrancia.

Elías Grandez Zegarra y Alfred Chilcho Saavedra deberán cumplir reglas de conducta y presentarse obligatoriamente ante las autoridades cuando sean citados.

Familia de la víctima cuestiona liberación

El padre del escolar fallecido, Segundo Yaicate, expresó su indignación por la medida y reclamó que la investigación permita establecer responsabilidades y evitar que el caso quede impune.

Según los testimonios que la familia afirma haber recogido de estudiantes y padres, su hijo habría sido obligado por docentes a participar en la demolición de la estructura del tanque elevado, además de recibir presuntamente agresiones verbales para continuar con el trabajo.

Los docentes son investigados por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, exposición a peligro de persona dependiente y abuso de autoridad.

Pericias buscarán determinar responsabilidades

Mientras continúa el proceso, la Fiscalía tiene previsto recoger las declaraciones de cerca de 40 estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria. También realizará pericias técnicas sobre la estructura que colapsó para determinar sus condiciones y establecer qué factores provocaron el accidente.

La defensa del docente Chilcho Saavedra, por su parte, sostiene que la investigación también debe alcanzar a quienes estuvieron a cargo de la construcción de la infraestructura. David Chilcho, hermano del profesor, afirmó que la tragedia estaría relacionada con una estructura deficiente que no habría sido demolida formalmente cuando correspondía.

La liberación de los investigados no pone fin al caso. La Fiscalía aún deberá esclarecer si existieron órdenes, omisiones o condiciones de riesgo que contribuyeron al fallecimiento del estudiante y si otras personas tuvieron responsabilidad en la tragedia. El resultado de las declaraciones y pericias será clave para determinar cómo ocurrió el colapso y si corresponde formular nuevas acusaciones.