Edwin Espinoza pide que el Senado aclare su alcance en proyectos enviados por Cámara de Diputados

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Diputado del partido Buen Gobierno, Edwin Espinoza, pidió a través de un oficio al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Miguel Torres, que la Cámara de Senadores emita una opinión sobre los alcances de su función respecto a las propuestas legislativas enviadas por la Cámara de Diputados.

Solicitud formal ante la Mesa Directiva sobre la función revisora

El legislador formalizó esta petición parlamentaria con la finalidad de establecer un marco claro sobre cómo debe operar la instancia bicameral al evaluar los dictámenes aprobados en la Cámara Baja. La iniciativa busca evitar vacíos de interpretación que puedan entorpecer el flujo normativo entre ambas cámaras legislativas durante el periodo ordinario.

Para sustentar el requerimiento institucional, el representante de la bancada de Buen Gobierno remarcó la importancia de acudir a las comisiones técnicas del Parlamento. La intención central radica en que los expertos constitucionalistas determinen los límites precisos del trabajo legislativo en el Senado frente a los textos recibidos para su segunda revisión.

"Se sirva canalizar ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado de la República una consulta especializada sobre la interpretación de disposiciones del Reglamento del Senado vinculadas con los alcances de su función revisora en el procedimiento legislativo ordinario", detalla el oficio.

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Interpretación del reglamento y procedimiento en el fuero senatorial

La consulta especializada presentada ante las autoridades del Parlamento apunta a clarificar el rol fiscalizador y de revisión de la Cámara de Senadores en el trámite ordinario. Se busca precisar si las atribuciones del fuero senatorial permiten modificar sustancialmente los textos remitidos por los diputados o si deben ceñirse a observaciones puntuales dentro de los plazos reglamentarios.

Este planteamiento formal surge en medio del debate sobre la eficiencia en la producción de leyes y el correcto equilibrio de poderes entre las dos instancias legislativas. La resolución que emita la comisión técnica sentará un precedente sobre los trámites parlamentarios en el esquema bicameral implementado.

Asimismo, la clarificación del Reglamento del Senado garantizará mayor transparencia procesal y rigor jurídico en la eventual sanción o promulgación de proyectos. El análisis del grupo parlamentario especialista en asuntos constitucionales fijará la pauta para los futuros intercambios de dictámenes entre ambas cámaras.

En ese sentido, el diputado del partido Buen Gobierno, Edwin Espinoza, aguarda la respuesta oficial de la Mesa Directiva, dirigida por Miguel Torres, para viabilizar el trámite en la Comisión de Constitución y delimitar el accionar senatorial en el procedimiento legislativo.