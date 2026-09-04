Boca del Río reporta más de 40 viviendas afectadas y reclama por falta de apoyo tras fuertes vientos

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde del Centro Poblado Boca del Río, Juan Mamani Huayna, señaló que más de 40 viviendas resultaron afectadas por los fuertes vientos registrados días atrás en el balneario y señaló que la población continúa sin recibir apoyo. Precisó que la municipalidad elaboró el informe correspondiente y remitió la relación de damnificados a la Municipalidad Distrital de Sama, de la cual depende el centro poblado. "Hasta ahorita no hemos recibido ningún tipo de apoyo", declaró.

Documentación pendiente

Mamani Huayna explicó que inicialmente se les indicó que el apoyo sería destinado a personas que contaran con DNI de Sama, por lo que tuvieron que rehacer la relación de afectados. Según detalló, los damnificados requieren principalmente calaminas, madera y otros materiales de construcción para reparar los daños ocasionados por los vientos en sus viviendas.

El alcalde también cuestionó la falta de presencia del jefe de Defensa Civil de Sama durante la emergencia. Señaló que dicha autoridad no acudió a Boca del Río y que solo una funcionaria llegó al balneario. Ante esta situación, el seguimiento de la documentación fue realizado desde la propia municipalidad del centro poblado.

"Nos estan retrasando los documentos. Hay que agilizar los documentos cuanto antes, para que llegue el apoyo en su debido momento", manifestó Mamani Huayna, quien anunció que acudirá al distrito de Sama para reunirse con el gerente municipal y verificar si la documentación de los damnificados fue presentada ante el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Pedido para todo el litoral

El alcalde de Boca del Río también solicitó que se gestione la incorporación de todo el litoral del distrito de Sama al estado de emergencia, debido a los daños registrados en diferentes sectores. Mencionó a Boca del Río, Vila Vila, Pozo Redondo entre otros lugares que habrían resultado afectados por los fuertes vientos.

En Vila Vila, la situación también genera preocupación entre los vecinos. La damnificada Luz Salas afirmó que, pese a los compromisos anunciados, las familias afectadas todavía no reciben materiales para reparar sus viviendas. "Absolutamente nada, nada. No ha llegado nada", manifestó al referirse a la entrega de calaminas, plástico, alambre y otros implementos.

Salas indicó que el alcalde distrital de Sama, Richard Calizaya, no habría regresado a Vila Vila desde su última visita con personal municipal. Agregó que los vecinos solicitaron mano de obra para levantar las estructuras que colapsaron, pero el pedido tampoco se habría concretado. "Ni siquiera se ha levantado", sostuvo.

Vecinos afrontan pérdidas

La vecina explicó que algunas familias han reparado parcialmente sus techos y levantado sus esteras con ayuda de otros pobladores, mientras enfrentan dificultades económicas debido a la falta de pesca asociada al fenómeno de El Niño. Sobre los servicios básicos, señaló que los problemas de electricidad fueron solucionados aproximadamente después de 48 horas y afirmó que actualmente cuentan con agua y luz.

Sin embargo, sostuvo que los vecinos desconocen oficialmente cuántas familias fueron consideradas como damnificadas, pese a que, según indicó, se realizó un registro casa por casa. También afirmó que durante la emergencia algunas familias perdieron alimentos almacenados en sus viviendas y que posteriormente ninguna entidad acudió a consultarles sobre sus necesidades.

"No llegó ni una sola gota de agua, ninguna entidad tampoco a poder preguntarles, consultarles si necesitaban algo. No, no llegó nada", declaró Salas, quien expresó su decepción con las autoridades: "Completamente decepcionados de las autoridades".

La vecina cuestionó además la falta de seguimiento de otras entidades y consideró necesaria una intervención para atender a las familias afectadas. "No hay empatía con ellos, no hay humanidad entre ellos ya", señaló.