Captan a decenas de indígenas Mashco Piro cerca de concesiones madereras en Madre de Dios

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La organización Survival International documentó la presencia de la tribu Mashco Piro en la región de Madre de Dios. Estos indígenas, que viven en aislamiento voluntario, fueron fotografiados a finales de junio a orillas de un río, muy cerca de áreas concesionadas a empresas dedicadas a la tala en la Amazonía peruana

Las recientes fotografías obtenidas registraron a más de cincuenta indígenas próximos a la aldea Yine de Monte Salvado, además de diecisiete miembros ubicados cerca del pueblo de Puerto Nuevo. La organización Fenamad menciona que estos sucesos responden directamente al peligroso despliegue de infraestructura maderera de la empresa Canales Tahuamanu.

Amenazas sobre territorio indígena

Un informe de Latina Noticias menciona que el territorio que conecta el sur de Ucayali y el norte de Madre de Dios representa un frágil corredor biocultural.

Durante muchas generaciones, este lugar ha permitido el desplazamiento de la población indígena, pero ahora enfrenta amenazas externas vinculadas a intereses comerciales en la extensa selva.

Actualmente, las incursiones ilegales por el intenso narcotráfico, la agresiva minería y la masiva tala empeoran considerablemente esta profunda crisis territorial.

Estas actividades extractivas y encuentros con civiles ya han dejado un trágico saldo de heridos y fallecidos,

Piden apoyo ante tribunales de Derechos Humanos

Ante avance maderero, Alfredo Vargas, actual presidente institucional de Fenamad, enfatizó la urgente necesidad de protección estatal:

"Porque si se va a quedar libre se va a seguir concesionando. Entonces se va achicando este territorio. Debemos garantizar todo este espacio para ellos para que ellos tengan" dijo Vargas..

El complejo litigio legal por la supervivencia de esta comunidad llegó a niveles internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos será la máxima entidad encargada de juzgar la responsabilidad final del Estado peruano respecto a la vital salvaguarda a estas poblaciones originarias de la región.

Esta audiencia pública está programada para desarrollarse presencialmente los días veinticuatro y veinticinco de septiembre en la ciudad capital de Montevideo, Uruguay.

Las organizaciones civiles confían en obtener un fallo favorable que logre frenar la actividad extractiva dentro de las áreas boscosas habitadas por estos peruanos en condición vulnerable.