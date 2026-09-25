Ministro José Antonio Chang cuestiona moción de censura a César Astudillo: "Me parece bastante apresurado"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Educación, José Antonio Chang, consideró apresurada la moción de censura contra César Astudillo, titular del Interior, tras el pedido de moción de censura de la Cámara de Diputados. La iniciativa cuestiona la conducción sectorial y el aumento de violencia, mientras Gobierno pide tiempo para aplicar medidas frente a la inseguridad.

Chang cuestiona el momento de la censura

El pedido contra Astudillo fue presentado por Juntos por el Perú, con respaldo de legisladores de Obras y del Partido del Buen Gobierno. La moción ingresó el jueves 24 de septiembre y cuenta con 29 firmas, mientras otros reportes registraron diferentes cifras durante el proceso.

La moción sostiene que las medidas aplicadas por el Mininter no habrían revertido el aumento de homicidios ni la percepción de inseguridad. El documento registra 1.499 homicidios hasta agosto de 2026 y señala que esa cifra supera los totales anuales registrados entre 2017 y 2023.

"Espero que las bancadas sean reflexivas. Como señalo, han pasado recién 90 días de gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado para poder evaluar una gestión", declaró.

El texto también incorpora el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz. La iniciativa cuestiona que, pese a las amenazas denunciadas, no se hubieran implementado medidas de protección antes del ataque.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Educación, José Antonio Chang, cuestionó este viernes la moción de censura formulada por 3 bancadas del Congreso contra el titular del Interior, César Astudillo, opinando que su tiempo de gestión en la institución aún resulta... pic.twitter.com/mtORDvyZAd — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

José Antonio Chang señaló que las interpelaciones y censuras corresponden a las atribuciones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, sostuvo que el tiempo transcurrido desde el inicio de la gestión todavía sería insuficiente para medir resultados y pidió actuar con reflexión.

La moción y los cuestionamientos a Astudillo

Chang indicó que han pasado aproximadamente 90 días desde el inicio de la actual gestión y consideró que ese periodo no permite evaluar completamente el trabajo ministerial. El titular de Educación también afirmó que el Ejecutivo necesita continuar desarrollando sus funciones mientras el Parlamento ejerce sus mecanismos.

La moción contra Astudillo fue planteada después de su interpelación ante la Cámara Baja, realizada el 17 de septiembre. En esa sesión respondió un pliego de preguntas sobre seguridad ciudadana, homicidios, extorsiones, sicariato, presupuesto, coordinación institucional y decisiones adoptadas dentro del Mininter.

Además, el respaldo parlamentario a la iniciativa se amplió durante los días previos a su presentación formal. El vocero de Obras, Víctor Piñán, anunció que su bancada apoyaría la censura, mientras Juntos por el Perú confirmó posteriormente el ingreso oficial del documento ante la Cámara.

La discusión queda vinculada a dos posiciones dentro del Congreso: quienes cuestionan la gestión de César Astudillo por los resultados frente a la inseguridad y quienes consideran necesario darle más tiempo. José Antonio Chang mantiene que una censura tras aproximadamente 90 días resulta apresurada para evaluar una gestión.