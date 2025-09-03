Capturan a miembros de 'Los Lechuceros de Tarata': Policía incautó celulares y dinero robado durante celebración

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cinco integrantes de la banda criminal 'Los Lechuceros de Tarata' fueron capturados por agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional en un operativo ejecutado en la provincia de Tarata, en la región Tacna.

De acuerdo con las primeras pesquisas, los detenidos habrían cometido el delito de robo agravado, aprovechando el estado de ebriedad de los asistentes a la festividad por el centenario del retorno de Tarata al Perú.

Detalles de la intervención

Durante la intervención, los agentes policiales incautaron 14 celulares valorizados en más de 14 000 soles, además de billeteras y monederos con dinero en efectivo. Según la investigación preliminar, los objetos robados eran entregados a una mujer de avanzada edad, quien también sería parte de la organización delictiva, y que tendría como misión ocultar los objetos para evitar ser detectados.

"Actuaban en grupo y de manera planificada. Su modalidad era dirigirse a personas vulnerables en estado etílico y despojarlas de sus pertenencias", detalló el coronel Óscar Villar Velásquez, jefe encargado de la Región Policial de Tacna.

Cabe señalar que, el caso en mención ha sido derivado a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata. En ese sentido, el fiscal Daniel Arteta Serrano se encargará de las respectivas diligencias, entre las que podría solicitar prisión preventiva para los detenidos.

Detenidos poseían antecedentes penales

Es importante precisar que, los detenidos fueron identificados como: José Carlos Berríos Quispesucso (33), quien purgó condena por homicidio en el penal de Pocollay y se encontraba bajo libertad condicional.

Del mismo modo, los otros sujetos respondieron a los nombres de: Manuel Laurente Huillca (53), Sonia Tupa Quispe (52), Yemelin Leticia Cruz Llanos (31) y Celia Miranda Quispe (61).

En esa línea, el coronel Villar Velásquez reveló que "solo uno de los intervenidos reside en Tacna. El resto proviene de otras regiones del sur del país", puntualizó el oficial policial.

Frente a esta importante captura, la Policía Nacional hizo un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas de robo agravado durante las festividades en Tarata a que acudan a presentar sus denuncias en la comisaría local o en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri).

Tras la desarticulación de la banda delictiva, las autoridades esperan reducir significativamente los casos de robo agravado en eventos públicos de la región, especialmente durante celebraciones masivas como la ocurrida en las últimas horas en la provincia de Tarata.