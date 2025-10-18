Hallan sin vida a ballena azul en Tumbes: Cetáceo de más de 22 metros será incinerado

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la playa El Rubio, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes, fue hallada varada sin vida una enorme ballena de más de 22 metros de longitud. Ahora, el enorme cetáceo será incinerado por la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal.

Una enorme ballena azul fue hallada varada esta mañana en la playa El Rubio, en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar (Tumbes), generando asombro entre pescadores y bañistas que se encontraban en la zona.

El animal de gran tamaño fue encontrado sin vida sobre la orilla razón por la cual atrajo y generó sorpresa a turistas y residentes, quienes se acercaron para observar el inusual hecho.

De acuerdo a las primeras observaciones, el mamífero presentó heridas profundas que hacen presumir que fue atacado por una orca, lo que habría provocado su muerte por desangramiento. Las características de las lesiones han llamado la atención de especialistas y pescadores de la zona.

Cabe desatacar que, el avanzado estado de descomposición del cuerpo, las personas han solicitado a las autoridades tomar acciones inmediatas para enterrar los restos de la ballena. Bajo esa premisa, señalaron que la carne del animal comienza a despedir un olor fuerte, lo que podría representar un riesgo sanitario si no se maneja con prontitud.

Un dato importante es que, el hallazgo del animal coincide justamente con la temporada de migración las ballenas jorobadas quienes durante los meses de julio y octubre suelen aparecer en las aguas cálidas del norte peruano.

La ballena que fue varada en una playa de Tumbes será incinerada por la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal. Al respecto, se dio a conocer que investigarán las causas de la muerte del cetáceo.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Económico del municipio distrital, Elvis Hidago, brindó mayores detalles, respecto a lo suscitado con el animal en diálogo exclusivo con Exitosa.

"Hoy por la mañana tuvimos conocimiento de que se haía varado en el sector de Plateritos y se hicieron las coordinaciones con IMARPE. Va a venir un especialista que pueda sacar muestras para hacer posteriores análisis y ver las causas de la muerte", señaló.

