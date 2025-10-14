Barranca: Hombre muere tras ataque de gallo de pelea en Paramonga

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico suceso conmocionó a los vecinos de Paramonga, en la provincia de Barranca, la noche del domingo.

Un hombre identificado como Jorge Luis Castillo Corzo (55) perdió la vida tras ser alcanzado por un golpe mortal de un gallo de pelea durante el desarrollo de un evento en el asentamiento humano Las Delicias.

El hecho ocurrió cuando se llevaba a cabo una jornada de enfrentamientos entre aves de pelea, una práctica aún común en diversas zonas del país. Según los testigos, el hombre se encontraba desempeñando su labor habitual cuando fue atacado de forma inesperada.

Los presentes intentaron auxiliarlo de inmediato, pues el impacto le provocó una herida punzocortante de gravedad que comenzó a sangrar profusamente. A pesar de los esfuerzos por detener la hemorragia, la situación se complicó rápidamente.

Intento desesperado por salvarle la vida

De acuerdo con la información policial, los asistentes trasladaron de urgencia a Castillo Corzo hasta el Centro de Salud 7 de Junio, ubicado en el mismo distrito de Paramonga.

El hombre ingresó con heridas profundas en las extremidades inferiores, aparentemente causadas por las espuelas metálicas que suelen colocarse a los gallos durante las competencias.

El personal médico intentó estabilizarlo, pero la pérdida de sangre fue masiva. Minutos después, los doctores confirmaron su fallecimiento a consecuencia de un shock hipovolémico, es decir, por la grave hemorragia que no pudo ser controlada a tiempo.

Fuentes de la Policía Nacional indicaron que se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar si hubo negligencia en el manejo del evento. Hasta el momento, no se han reportado detenidos, pero las investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público.

Dolor y consternación en la comunidad

El fallecido era conocido en la zona por su trabajo como careador de gallos, función que consiste en preparar y manejar a las aves durante las competencias. Su repentina muerte ha causado profunda tristeza entre familiares, amigos y aficionados a este tipo de eventos, quienes no pueden creer lo sucedido.

Vecinos del asentamiento humano Las Delicias expresaron su pesar y pidieron que se refuerce la seguridad en este tipo de actividades, donde el contacto con animales entrenados puede representar un riesgo considerable.

Asimismo, señalaron que las peleas de gallos suelen congregar a gran cantidad de personas, muchas veces sin las medidas preventivas necesarias.

La tragedia de Jorge Luis Castillo Corzo reabre el debate sobre la seguridad y regulación de las peleas de gallos en el país, una práctica considerada por algunos como parte de la tradición cultural, pero también criticada por otros sectores por el peligro que representa tanto para los animales como para las personas.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue de Barranca para las pericias correspondientes, mientras la comunidad de Paramonga lamenta una muerte que pudo evitarse.