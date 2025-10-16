Minsa reporta que heridos en protestas sufrieron contusiones y heridas por perdigones: Dos fueron intervenidos

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, Carlos Iván León Gómez, director general de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), brindó un nuevo reporte sobre la cantidad de heridos que dejó la jornada de protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

En ese sentido, el funcionario comunicó que hasta las 8:00 a. m. del jueves 16 de octubre, son 29 los ciudadanos heridos, además de 59 agentes policiales, estos últimos atendidos en sus hospitales institucionales.

En diálogo con Exitosa, el director general de Operaciones en Salud - Minsa, Carlos León, informó que los heridos en las protestas sufrieron contusiones, afectaciones por las bombas lacrimógenas y heridas por perdigones.

Un fallecido y dos personas intervenidas quirúrgicamente

En diálogo con Nicolás Lúcar, el titular de la Dirección General de Operaciones en Salud mencionó que en su gran mayoría los civiles afectados son por contusiones leves y asfixia por gases lacrimógenos.

En esa línea, indicó que el Hospital Arzobispo Loayza atendió a 18 personas; mientras que, siete fueron atendidos en el Hospital Dos de Mayo, dos en el Casimiro Ulloa y uno en los nosocomios de Grau y Edgardo Rebagliati. Cabe señalar que, los pacientes han sido dados de alta tras estar estables.

Del mismo modo, reconfirmó que el cuerpo de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz llegó sin signos vitales al Hospital Loayza, quien en medio de la jornada de protestas recibió un disparo en las inmediaciones de la plaza Francia - Centro de Lima.

Con referente a la situación de otro joven herido por impacto de bala identificado como Luis Reyes, precisó que se encuentra internado en el Hospital Loayza producto de un traumatismo craneano. Agregó que, fue intervenido quirúrgicamente y no se encuentra en estado de coma. Además, se encuentra internado en el mismo establecimiento el ciudadano Raymundo Córdova, herido por un impacto de bala en el abdomen, estando fuera de peligro.

En entrevista con Exitosa, el director general de Operaciones en Salud del Minsa, Carlos León, informó que una persona ingresó al Hospital Arzobispo Loayza con un traumatismo craneano.

Situación de policías afectados

Con referente a la situación de los 59 policías heridos tras los enfrentamientos con los manifestantes en el Centro de Lima, León Gómez indicó que han sido atendidos en los hospitales que administran.

No obstante, Máximo Ramírez, director general de la Defensoría del Policía desmintió dicha cifra, mencionando que a la fecha son 84 los efectivos afectados, de los cuales 82 son varones y dos son mujeres; asimismo, 22 continúan internados.

El representante de la Policía Nacional del Perú lamentó la violencia recibida contra los agentes del orden, incluso puso como ejemplo que una miembro de la institución recibió un fuerte impacto en el labio.

Estos son los heridos que dejó la jornada de protesta del 15 de octubre, no descartándose que la lista pueda ser ampliada con el transcurrir de las horas.