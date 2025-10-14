RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Golpe a la criminalidad!

Tarapoto: Detienen a 12 policías por presuntamente integrar la organización criminal "Los Piratas"

Un nuevo caso de agentes policiales vinculados a la corrupción se hace público, esta vez en Tarapoto, donde una docena de efectivos han sido detenidos por estar vinculados a graves delitos.

Capturan a 12 policías en megaoperativo en Tarapoto.
Capturan a 12 policías en megaoperativo en Tarapoto. Difusión

14/10/2025 / Exitosa Noticias

¡Golpe a la criminalidad! A través de un megaoperativo ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad de Tarapoto, se logró la detención de los presuntos miembros de la organización criminal "Los Piratas"

No obstante, entre los 19 detenidos figuran siete personas civiles y 12 agentes policiales, quienes habrían participado en una serie de delitos, como, por ejemplo, robo a mano armada, extorsión y sicariato, todos contra la administración pública

Orden de detención es para más de 20 policías y 30 personas

En entrevista exclusiva con Exitosa, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, calificó como "muy exitoso" el accionar en conjunto, señalando, además, que este resultado traerá "tranquilidad" a la ciudad, puesto que, la banda criminal era muy tenida en el oriente peruano. 

"Hasta el momento se ha logrado detener a 12 policías y siete civiles, se ha incautado municiones, armas de fuego, motocicletas, etc. Todavía el operativo continúa, la orden es por más de 20 policías y 30 personas (...) trabajaban en la División de Carreteras y en otras varias de la ciudad", mencionó. 

Agregó que, el operativo también se desarrolló de manera simultánea en Juanjuí, Iquitos, Lima; así como, en penales, ya que, los sindicados como cabecillas de la organización criminal estarían operando tras las rejas. Dicha accionar convocó a más de 30 fiscales del Crimen Organizado y más de 250 policías

"Es gravísimo que policías estén metidos en actos de corrupción"

Frente al nuevo caso de policías vinculados a actos ilícitos, el representante del Ministerio Público calificó como "gravísimo" el hecho.  En esa línea, recordó que hace unas horas sostuvo una reunión con el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola, quien le aseguró, que va a "limpiar la casa".

Sobre el modus operandi de los agentes detenidos, puntualizó que capturaban a narcotraficantes de droga, para luego revender lo incautado y liberar a los detenidos, obviamente por sumas fuertes de dinero. 

"Él ha venido con esa decisión, todos conocemos el trabajo que ha venido haciendo desde que era comandante, capitán, tiene una carrera al interior de la Policía Nacional, conoce el monstruo por dentro, estoy seguro que va a tomar las decisiones correspondientes", comentó. 

Finalmente, no solo destacó los resultados, el cual es un trabajo que viene desde el año 2022, también aseguró que continuarán estas acciones en conjunto para seguir identificando y retirar de la vida policial a quienes han manchado el nombre de su institución.

