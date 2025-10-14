Denuncian asalto contra alumno del colegio Gregorio Albarracín: UGEL Tacna anuncia investigación a directivos y escolares involucrados

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un padre de familia denunció que su hijo fue víctima de un asalto escolar perpetrado por tres compañeros que lo llevaron con engaños a un cañaveral y lo amenazaron con un arma de fuego.

Detalles del asalto escolar

De acuerdo con lo señalado por el padre de familia, el asalto escolar fue perpetrado en último viernes 10 de octubre por tres estudiantes del quinto año de secundaria, quienes le robaron su teléfono iPhone.

En esa línea, reveló que los agresores llevaron "con engaños" al adolescente de 17 años desde las inmediaciones de la catedral hasta un cañaveral. "Mi hijo cayó al suelo y uno de ellos le apuntó con el arma mientras él lloraba y suplicaba que no lo mataran", declaró el padre del menor afectado.

El hecho ha generado la intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna, puesto que, anunció las "acciones inmediatas" para esclarecer los hechos. En ese sentido, el director de la UGEL, Julio Tapia, confirmó que recibió al padre de familia y dispuso la intervención de los equipos de Asesoría Jurídica y Gestión Pedagógica, a fin de brindar soporte por la lamentable experiencia vivida. Informó que, el menor "se encuentra mal psicológicamente" y que recibirá atención en el Área de Psicología de la UGEL.

Investigarán a directivos y escolares

El funcionario adelantó que enviará personal al colegio Gregorio Albarracín para verificar si el director tenía conocimiento previo del hecho y si actuó con diligencia. "Si se detecta omisión o falta de acción, se aplicarán procesos administrativos", afirmó.

Respecto a los escolares señalados como agresores, mencionó que revisará si registran antecedentes disciplinarios. Además, pedirá la colaboración de sus padres para garantizar medidas correctivas.

Cabe señalar que, la denuncia, por haberse usado un arma de fuego, fue derivada al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú y también fue comunicada a la Fiscalía de la Nación.

Finalmente, el padre de familia exigió justicia y mayor seguridad dentro de la institución educativa, asegurando que su hijo teme volver a clases. "Mi hijo no duerme, tiene miedo. Solo pido que la UGEL haga su trabajo y que no hayan más víctimas", manifestó el progenitor.