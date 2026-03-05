RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Violencia animal

¡Indignación en Iquitos!: Perro casi pierde el ojo tras ataque con machete en San Juan Bautista

El perro "Leyver" terminó con una grave herida cerca del ojo derecho luego de que un hombre identificado como Lodegario García Ríos lo atacara con un machete en una carretera de San Juan Bautista, Iquitos.

El denunciado estaria acostumbrado a agredir animales
El denunciado estaria acostumbrado a agredir animales (Composición Exitosa)

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 05/03/2026

Un nuevo caso de presunta crueldad contra animales ha causado indignación entre vecinos y usuarios en redes sociales en la región Loreto. El perro llamado "Leyver" quedó  con un corte cerca del ojo derecho luego de ser atacado con un machete en una vía del distrito de San Juan Bautista, en la ciudad de Iquitos.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes, el presunto agresor fue identificado como Logedario García Ríos, quien habría atacado al animal en la carretera hacia Llanchama. La información señala que el perro sufrió una herida profunda que generó preocupación entre quienes presenciaron o conocieron lo ocurrido.

Las imágenes del animal herido comenzaron a circular rápidamente en internet, lo que provocó una ola de comentarios de rechazo. Vecinos del sector indicaron que el caso debe ser investigado por las autoridades para determinar responsabilidades.

El animal terminó con una herida cerca del ojo que casi le cuesta la visión, lo que ha generado pedidos de justicia por parte de ciudadanos y activistas que defienden a los animales.

Vecinos piden justicia

Tras conocerse el caso, varios vecinos expresaron su indignación y exigieron que se tomen acciones legales contra el presunto agresor. En redes sociales, muchas personas calificaron el ataque como un acto de violencia que no puede quedar impune.

Algunas publicaciones señalaron que el perro fue atacado sin razón aparente. "No es posible que alguien ataque así a un animal indefenso", comentaron usuarios que compartieron el caso en distintas páginas locales.

Otros vecinos también pidieron que el perro reciba atención veterinaria para evitar que la herida se complique. La lesión cerca del ojo ha generado preocupación, ya que podría afectar su visión si no se trata a tiempo.

El caso ha reavivado el debate sobre la protección de los animales y la importancia de denunciar cualquier tipo de maltrato.

El presunto agresor fue identificado como Logedario García Ríos.
Qué dice la ley sobre el maltrato animal

En el Perú, el maltrato contra animales domésticos está sancionado por el Código Penal. La norma establece que los actos de crueldad que causen daño a un animal pueden ser castigados con pena de prisión.

Especialistas señalan que este tipo de hechos deben denunciarse para que las autoridades puedan iniciar las investigaciones correspondientes. Cuando existen pruebas o testimonios, la Policía y la Fiscalía pueden abrir un proceso para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el caso de "Leyver" sigue generando reacciones entre ciudadanos que esperan que se esclarezca lo ocurrido. Muchos usuarios han pedido que se investigue el hecho y que se garantice la protección de los animales en la zona.

Por ahora, el estado de salud del perro y las posibles acciones legales contra el presunto agresor continúan siendo temas de seguimiento para los vecinos que hicieron pública la denuncia.

