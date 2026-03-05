Lionel Messi y plantel del Inter de Miami se reunieron con Donald Trump en la Casa Blanca

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es secreto que la llegada de Lionel Messi al fútbol de los Estados Unidos ha generado una verdadera locura. De la mano de David Beckham en el Inter de Miami, el astro argentino ha emocionado a todo el público norteamericano con su habilidad con el balón, especialmente luego de haberse consagrado como campeón del mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca

Además de todo lo antes indicado, la 'Pulga' se consagró campeón de la MLS con el cuadro de Miami en la temporada 2025. Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y otras figuras ayudaron al astro a obtener este galardón el cual perseguía desde hace varias temporadas.

Y a raíz de la obtención de dicho galardón, es una costumbre que el actual presidente de Estados Unidos reciba a los campeones de su liga en la Casa Blanca. Precisamente, esto se dio este último miércoles 5 de marzo donde Lionel Messi y Donald Trump sostuvieron un esperado encuentro en la sede de gobierno del país norteamericano.

🇺🇸 Donald Trump: "It's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before: welcome to the White House, Lionel Messi!" 🐐



Incluso, el mandatario declaró que su hijo es un gran fanático del futbolista argentino ya que este se lo había dicho al conocer que visitaría la Casa Blanca. El jefe de Estado se mostró emocionado con la chance de recibir por primera vez a quien es considerado como el mejor jugador de toda la historia.

"Hoy, estamos emocionados de recibir a los Campeones de la Copa MLS 2025, Inter de Miami y es un privilegio especial decir lo que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!", indicó.

Vio a Pelé

Otro divertido momento que protagonizó el presidente de Estados Unidos fue cuando confesó que vio jugar a Pelé cuando este fue parte de las filas del Cosmos en la década de los 70. Por aquella época, las autoridades de la MLS buscaban que su liga se vuelva atractiva para el mundo por lo que se concretó el fichaje del astro brasileño.

El líder del país norteamericano aseguró que el nacido en Brasil también era un gran jugador por lo que le preguntó a los integrantes de Inter de Miami si había sido mejor que la 'Pulga'.

En resumen, Lionel Messi y el plantel del Inter de Miami fueron recibidos por Donald Trump en la Casa Blanca. Este encuentro se dio como parte de una tradición donde el presidentE de los Estados Unidos recibe al vigente campeón de la MLS.