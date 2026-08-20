Colegios e institutos de Ica suspenden clases en turno tarde por seguridad tras sismo en Ayacucho

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El fuerte sismo de magnitud 7.2 que remeció Ayacucho este jueves también se sintió en Ica, donde la Dirección Regional de Educación (DRE Ica) emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión de clases en el turno tarde de todas las instituciones educativas de la región.

La medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, además de facilitar la evaluación de las condiciones de seguridad en los locales escolares.

Dirección Regional dispone medida preventiva

En el comunicado, la entidad explicó que la suspensión tiene carácter preventivo y responde a la necesidad de verificar el estado de la infraestructura educativa tras el movimiento telúrico.

"La prevención y la seguridad de nuestra comunidad educativa son prioridad", señala el documento, que exhorta a los directivos de colegios e institutos a mantenerse atentos a las disposiciones oficiales y coordinar con las UGEL correspondientes.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Dirección Regional de Educación de Ica dispuso la suspensión de clases durante este jueves en colegios e instituciones tecnológicas públicas y privadas como medida preventiva tras el sismo de 7.2 de magnitud que se registró en Ayacucho y que... pic.twitter.com/g95qQF7f5v — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

Alcance de la medida

La disposición abarca a todas las instituciones educativas de la región Ica, tanto públicas como privadas, y se aplica únicamente al turno tarde de este jueves 20 de agosto. La DRE Ica indicó que continuará realizando seguimiento de la situación y comunicará oportunamente cualquier disposición adicional a través de sus canales oficiales.

El sismo de 7.2 grados, registrado a la 1:00 p. m. con epicentro a 35 km al norte de Coracora (Ayacucho), generó alarma en varias regiones del país. En Ica, el movimiento fue perceptible en distintos distritos, lo que motivó la decisión de suspender las clases como medida de precaución. Defensa Civil reportó afectaciones en centros poblados de Ayacucho, aunque hasta el momento no se registran víctimas mortales.

🔴🔵🚨 #AHORA | El jefe del INDECI, general Luis Vásquez, ofreció un primer informe preliminar con los daños que dejó el sismo de 7.2 que sacudió Ayacucho este jueves. En Puquio, Ayacucho o Coracora, o Cusco, entre otros, señaló que hay afectación a viviendas y centros de salud,... pic.twitter.com/mvpM8Sh12o — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

¿Por qué se sintió en tantas regiones?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que la profundidad del epicentro —108 kilómetros— amplificó el alcance del sismo. Según el jefe del IGP, Hernando Tavera, la energía liberada a esa profundidad permitió que las ondas sísmicas viajaran por el subsuelo y se percibieran en ciudades alejadas como Lima, Ica, Arequipa y Cusco.

Aunque la intensidad haya disminuido con la distancia, la duración y el movimiento ondulante fueron evidentes en diversas regiones cercanas e incluso en la capital, sobre todo en edificios altos.

La suspensión de clases en Ica refleja la importancia de la prevención frente a eventos sísmicos de gran magnitud. Aunque el epicentro estuvo en Ayacucho, la profundidad del sismo hizo que se sintiera en gran parte del país, recordando la necesidad de mantener protocolos de seguridad activos y de reforzar la infraestructura educativa para proteger a la comunidad escolar.