Argentina vs Benín: ¿Cuándo y a qué hora ver el último partido de Lionel Messi con su selección?

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El momento que el fútbol mundial esperaba postergar finalmente ha llegado. Este martes 6 de octubre, Lionel Messi cerrará un exitoso ciclo de dos décadas con la Selección Argentina enfrentando a Benín. El escenario será un Estadio Monumental repleto con más de 85 mil espectadores listos para homenajear a su histórico capitán.

Para esta jornada, el técnico Lionel Scaloni convocó a Messi exclusivamente para este duelo, eximiéndolo de los recientes cruces de la fecha FIFA. A él se han sumado figuras clave como Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes fueron afectados especialmente al grupo para acompañar al rosarino en un cierre cargado de profundo simbolismo.

Cómo llegan los equipos y el posible once titular

La 'Scaloneta' llega a este amistoso de despedida con un ritmo arrollador tras iniciar la ventana internacional con contundentes goleadas: 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. Por su parte, el seleccionado de Benín, dirigido por el alemán Gernot Rohr, aterrizó en Buenos Aires motivado tras vencer 2-1 a Mauritania y afianzarse como líder de su grupo en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

Para rendir tributo a su máxima figura desde el arranque, Scaloni prepara un once estelar conformado por el Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; dejando en el ataque al letal tridente de Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Horarios y canales de transmisión

El pitazo inicial de este trascendental encuentro está programado para las 20:00 horas (6:00 p.m. en Perú). Los aficionados que no puedan asistir a las tribunas en Núñez tendrán una amplia cobertura para seguir cada detalle de la despedida.

Por dios, no le hagan goles a estos tipos pic.twitter.com/lHtg7Cv1Lp — 0800CJ (@0800Cj) October 5, 2026

Este partido será transmitido en vivo a través de TyC Sports y Telefe. Asimismo, en el entorno digital, las acciones y los homenajes podrán visualizarse en directo mediante las plataformas de streaming de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play. El enfrentamiento ante el combinado africano será mucho más que un partido preparatorio; representará el tributo definitivo a una leyenda viva del deporte.

Tras conquistar seis títulos de gran envergadura —destacando el Mundial de Qatar 2022 y el reciente bicampeonato de América—, Lionel Messi colgará la camiseta albiceleste en casa, cerrando de manera definitiva una de las eras más gloriosas y laureadas en la historia del fútbol internacional.