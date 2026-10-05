"¿Su coñac, Madame?": Yvonne Frayssinet pierde las Elecciones Municipales y su hija exhibe su reacción

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Yvonne Frayssinet no logró obtener el cargo de regidora de Santiago de Surco tras participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 con el Partido Popular Cristiano. Luego de conocerse los primeros resultados, su hija Lucía Oxenford difundió imágenes del momento que compartió con sus padres.

Lucía Oxenford expuso la reacción de sus padres

Lucía Oxenford publicó en sus historias de Instagram un video donde aparecen Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford siguiendo los primeros resultados electorales. La actriz había participado como candidata número seis de la lista del PPC para ocupar una regiduría en Santiago de Surco.

Allí, se observa a la actriz junto a su esposo mientras revisaban los resultados conocidos durante la jornada electoral. El video estuvo acompañado por una frase relacionada con el personaje de Francesca Maldini, interpretado por Frayssinet en Al Fondo Hay Sitio.

"Maldini is losing it", titula.

La frase publicada hace referencia directa a Francesca Maldini, personaje que interpreta su madre en la serie. En el registro también aparece Marcelo Oxenford, quien reaccionó verbalmente al conocer los resultados que dejaban al Partido Popular Cristiano sin posibilidades de conseguir la regiduría en el distrito.

"No puede ser", lamentó.

Tras ello, los actores reaccionaron entre risas frente a la situación. El video difundido en redes sociales mostró así el momento familiar que vivieron mientras conocían los primeros resultados de las elecciones municipales realizadas el domingo.

Historia de Instagram

¿Cómo avanzaban los resultados en Surco?

La candidatura de Yvonne Frayssinet formó parte de la lista del PPC para Santiago de Surco. La actriz buscaba convertirse en regidora del distrito durante el periodo municipal correspondiente a las ERM 2026, pero los primeros resultados no favorecieron a su agrupación política.

La participación electoral de Frayssinet generó atención debido a su trayectoria como actriz y a su conocido personaje de Francesca Maldini. Sin embargo, los resultados registrados durante la jornada electoral determinaron que el PPC quedara lejos de las agrupaciones que encabezaban el conteo municipal de Santiago de Surco.

La publicación de Lucía Oxenford permitió conocer cómo Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford siguieron los resultados electorales desde un entorno familiar. El registro fue compartido después de conocerse los primeros datos y mostró la reacción de ambos ante el resultado de la candidatura de la actriz.

Los resultados preliminares de las elecciones municipales en Surco mostraron al PPC fuera de los primeros lugares, mientras Yvonne Frayssinet no consiguió la regiduría por la que había postulado. Lucía Oxenford, por su parte, registró mediante sus redes sociales el momento que vivieron sus padres.