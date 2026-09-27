Senamhi: fuerte fenómeno climatológico nuevamente se registrará en la selva durante esta semana

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para la última semana de septiembre en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del décimo primer friaje, el cual se registrará desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre.

En esa línea, especialistas del Senamhi explicaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur (Puno y Madre de Dios) y se desplazará progresivamente hacia la selva central.

Durante su desplazamiento, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, cobertura nubosa y ráfagas de viento de alrededor de 40 km/h. Asimismo, se espera un descenso de las temperaturas diurnas.

Durante este periodo, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 26 °C en la selva sur, los 27 °C en la selva central y los 28 °C en la selva norte. En tanto, las temperaturas nocturnas descenderán hasta valores próximos a los 19 °C en la selva sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Otra recomendación es asegurar los techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar ubicarse cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro durante los momentos de mayor intensidad.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.