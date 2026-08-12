Docentes que viajan a otras provincias piden tolerancia durante paro de transportistas

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El vicedecano del Colegio de Profesores de Tacna, Fernando Gamarra Morales, pidió mayor tolerancia para los docentes que residen en la ciudad de Tacna y deben trasladarse diariamente hacia otras provincias durante el paro de transporte de 48 horas. Señaló que los profesores enfrentan una situación diferente debido a la falta de movilidad, por lo que solicitó que se considere su seguridad antes de adoptar medidas sobre su asistencia.

"Lo que nosotros sí estamos pidiendo es que se tome en cuenta esta situación de los profesores que no radican pues ahí en esos lugares, pero que sí tienen que trasladarse y ante este paro tienen que tomar muchas consideraciones para ellos en cuanto a su seguridad", sostuvo Gamarra.

El dirigente explicó que numerosos maestros utilizan colectivos o vehículos de transporte provincial para desplazarse hacia jurisdicciones como Tarata, Candarave y otras zonas de la región. Por ello, consideró necesario establecer una tolerancia diferenciada para quienes no pueden llegar a sus instituciones educativas debido a la paralización.

Cuestionan falta de medidas

Gamarra cuestionó que las disposiciones adoptadas hasta el momento no contemplen de manera específica la situación de los profesores que se movilizan entre provincias. "Me parece que la Dirección Regional de Educación debió haber convocado a los cuatro directores de UGEL para que puedan establecer ciertas medidas", afirmó.

Según indicó, las decisiones deberían tomar en cuenta las condiciones particulares de cada jurisdicción y las dificultades que afrontan los maestros que deben trasladarse desde Tacna hasta sus centros de trabajo. Asimismo, sostuvo que la falta de movilidad no debería ocasionar descuentos automáticos.

"No existe movilidad para todas las personas", manifestó el representante del magisterio, quien pidió que las autoridades evalúen cada caso antes de establecer consecuencias relacionadas con la asistencia del personal.

DRET evalúa casos puntuales

Por su parte, el director regional de Educación, Yuri Mejía Tang sostuvo que evalúa medidas para los docentes que viven en la ciudad y deben trasladarse hacia Palca, Tarata o Candarave. Explicó que las cuatro UGEL tienen realidades distintas y que existen criterios para atender situaciones específicas.

"Son realidades distintas y esto no es el primer paro que hemos tenido, entonces nosotros tenemos ya los informes, los reportes de los directores de UGEL", declaró Mejía Tang.

El funcionario precisó que los docentes que laboran en otras provincias suelen trasladarse con anticipación. "Los docentes viajan un día antes, un día antes viajan a sus lugares de trabajo, porque no es cerca", señaló.

Respecto a quienes tengan dificultades para llegar a sus instituciones, indicó: "Hay algunos casos puntuales, en ese caso sí, los directores toman las medidas que corresponden".

Suspensión de clases presenciales

Mejía Tang aclaró que la suspensión de clases presenciales durante este lunes y martes corresponde a la provincia de Tacna y comprende a instituciones públicas y privadas de educación básica. En las demás provincias, explicó, la situación es diferente debido a que estudiantes y docentes ya se encuentran en sus lugares de trabajo.

"Nuestros estudiantes están en el lugar, que es muy diferente en Tacna, porque en Tacna los estudiantes tienen que movilizarse de su casa hasta los colegios", manifestó.

Hasta el momento, no se reportaban incidencias en los planteles, mientras las UGEL continuaban verificando la situación. En ese contexto, el pedido de mayor tolerancia para los docentes que deben desplazarse hacia otras provincias busca que las autoridades consideren las dificultades de transporte y las condiciones de seguridad generadas por el paro de transporte.