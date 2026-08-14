Terremoto de magnitud 7.7 sacude Indonesia: Esto dice el reporte

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 7,7 remeció este viernes 14 de agosto diversas regiones de Indonesia, sembrando la alarma entre la población y activando de inmediato los protocolos de emergencia. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), el movimiento telúrico se registró a las 16:58 horas (hora local).

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Indonesia?

El epicentro del movimiento fue localizado en la zona de Kabupaten Nagekeo, perteneciente a la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con una ubicación geográfica estimada a 47 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ende. El registro instrumental fijó la hora exacta del evento a las 16:58 (hora local), desencadenando protocolos de monitoreo inmediato ante posibles réplicas de consideración o alteraciones oceanográficas en el archipiélago.

Las autoridades de la BMKG y los equipos de gestión de desastres mantienen la vigilancia constante en las áreas costeras y urbanas próximas al epicentro para evaluar potenciales daños estructurales y descartar amenazas secundarias. Se recomienda a la población de Nusa Tenggara Oriental mantenerse atenta a los comunicados oficiales, conservar la calma y ubicar zonas de evacuación ante eventuales movimientos secundarios en las próximas horas.

#ÚltimoSismoLejano

INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA

14-08-26 16:58:21

Magnitud: 7.7 Mw

Referencia: 68 km NNW of Ende, Indonesia

Profundidad: 10.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/X0evmAmFjb — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 14, 2026

Medidas frente a un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) enfatizó la importancia de contar con la mochila para emergencias, la cual debe incluir insumos indispensables como agua embotellada, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios y artículos de higiene. Este equipo resulta determinante para garantizar el abastecimiento básico y la supervivencia de las familias durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre natural.

Dado que los suministros iniciales pueden agotarse rápidamente, el organismo oficial recomienda implementar una caja de reserva. Este contenedor complementario permite almacenar una mayor cantidad de provisiones y recursos clave para sostener la atención de los damnificados hasta por 72 horas adicionales mientras se despliega la ayuda humanitaria.

Ante la ocurrencia de movimientos telúricos, INDECI reiteró que la preparación ciudadana activa en los hogares son elementos fundamentales para mitigar los riesgos, reducir la vulnerabilidad de la población y salvar vidas frente a un sismo de gran magnitud.

Asimismo, este panorama refuerza la importancia de la prevención y la preparación oportuna en los hogares para reducir riesgos y proteger a la población frente a futuros movimientos telúricos.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de afectados en Indonesia tras el sismo de magnitud 7,7. Las autoridades locales y los organismos de gestión de desastres continúan evaluando los daños estructurales y el impacto en las zonas costeras próximas al epicentro.