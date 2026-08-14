Ucayali: paciente fallece tras demora en traslado por bloqueo de carreteras

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El paro de transportistas en Ucayali dejó una persona fallecida durante el cuarto día de protestas contra el incremento y las dificultades para conseguir combustible.

Un hombre, que padecía un accidente cerebrovascular (ACV) y presentaba hipertensión arterial, perdió la vida mientras era trasladado en una ambulancia hacia Pucallpa.

El recorrido se vio obstaculizado por los bloqueos instalados en la carretera Federico Basadre, principal vía de acceso a la ciudad.

Diresa exhorta a protestantes a ser conscientes

La Dirección Regional de Salus (Diresa) de Ucayali, por medio de un comunicado, confirmó el deceso debido a que, durante el traslado, la ambulancia se vio perjudicada por el bloqueo de la carretera Federico Basadre.

Asimismo, pidieron a los manifestantes permitir el desplazamiento de ambulancias y vehículos destinados a atender emergencia. La institución advirtió que las restricciones en las carreteras pueden poner en riesgo a pacientes que requieren de atención médica inmediata y especializada.

DIRESA de Ucayali confirma fallecimiento de paciente con ACV

Traslado médico fue impedido

De acuerdo con la información difundida, el paciente necesitaba ser llevado a un establecimiento de mayor capacidad debido a la complejidad de su estado. Sin embargo, los obstáculos encontrados durante el trayecto dificultaron su traslado.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias solicitaron a los manifestantes que faciliten el paso de las unidades de emergencia y del personal médico.

Ambulancia donde traslaban al paciente hacia un centro médico especializado

Paro de transportistas suma su cuarto día

La paralización se inicio el 10 de agosto y fue promovido por los transportistas ante el aumento del precio de los combustibles, así como por reclamos vinculados con su abastecimiento, costo y distribución en la región.

Los dirigentes señalaron que la medida continuará hasta obtener una respuesta favorable por parte del Gobierno.

Panorama actual

Durante la cuarta jornada, los protestantes mantuvieron cerrados varios tramos de la carretera Federico Basadre, generando complicaciones para el tránsito de vehículos y pasajeros.

Las movilizaciones también ocasionaron restricciones en diferentes sectores de Pucallpa y afectaron el transporte fluvial en zonas como Tamaya e Iparía.

Paro de transportistas en Ucayali atraviesa su moemnto más crítico

La situación continúa sin una salida concreta. Mientras las autoridades evalúan alternativas para atender las exigencias de los transportistas, la Diresa insistió en la necesidad de garantizar el tránsito de las unidades médicas.

La entidad remarcó que las emergencias no pueden esperar y que cualquier demora en el traslado de pacientes puede tener consecuencias graves.