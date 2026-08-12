Exigen cuentas claras al Gobierno Regional de Cajamarca: se gastaron más de S/ 131 millones en gestión ambiental

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La gestión de Roger Guevara al frente del Gobierno Regional de Cajamarca ha invertido más de 131 millones de soles en función ambiental desde el 2023. Ante ello, la ciudadanía le exige a Sergio Sánchez, actual candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca y exgerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, rendir cuentas al detalle y con pruebas tangibles del gasto.

El monto invertido en cada año

De acuerdo con cifras ofrecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2023 y lo que va de este año el GORE cajamarquino ha desembolsado y ejecutado S/ 131 449, 625 para esta función.

En el primer año se destinaron S/ 43,569,920 millones de soles, de los cuales se ejecutaron S/ 40,579,451 millones, en el segundo se otorgaron S/ 31,104,391 millones de soles, de los cuales se gastó S/ 27,992,433 millones.

Para el 2025 la función ambiente obtuvo S/ 42,260,319 millones de soles, ejecutando S/ 39,313,042 millones y en lo que va del 2026 el GORE de Cajamarca ha gastado S/ 131,449,625 millones de los más de S/ 40 millones asignados.

Con esto, la gestión de Sergio Sánchez en la gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente invirtió S/ 2,987,491.47 millones mensuales en la función, por lo que la ciudadanía busca saber en qué se gastó.

Las acciones en las que se invirtió

En el 2023 se gastaron más de S/ 27 millones para Limpieza Pública en Jaén y al año siguiente este proyecto recibió S/ 9.4 millones más.

Para la forestación y reforestación el monto para las 13 provincias, en el primer año fue de S/ 12.6 millones, y en el 2024 recibió S/ 15.1 millones más.

¿Inversión fue para la campaña de Sergio Sánchez?

Frente a esto, la ciudadanía en Cajamarca se pregunta si el exfuncionario del GORE invirtió todo este dinero en función ambiental, debido a que en cada año hubo un monto que sobró.

En 2023 sobraron S/ 2,990,469, mientras que al año siguiente S/ 3,111,958. Para el 2025 el dinero sobrante fue de 2,947,277 y en lo que va del presente sobran hasta la fecha S/ 16,735,301.

Ante esto, la ciudadanía en Cajamarca quiere que Sergio Sánchez, candidato a la alcaldía provincia de Cajamarca y exgerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, explique al detalle cómo invirtió más de 131 millones en función ambiental en los últimos tres años.