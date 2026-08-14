La Natividad enfrenta déficit de servicios y espera la ejecución de un nuevo centro de salud

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A pocos días de conmemorarse el 66.° aniversario del Pueblo Joven La Natividad, la Junta Vecinal puso sobre la mesa las principales necesidades que aún afectan al sector, entre ellas la falta de un moderno establecimiento de salud, la necesidad de mejorar la limpieza pública y fortalecer la seguridad ciudadana.

La representante de la Junta Vecinal de La Natividad, Amparo Aliaga, señaló que una de las mayores expectativas de la población es el inicio de la construcción del nuevo centro de salud, proyecto que permitirá ampliar la capacidad de atención para miles de vecinos.

Según indicó, el establecimiento actual resulta insuficiente para la demanda del sector y presenta serias deficiencias en su infraestructura. Explicó que el nuevo proyecto contempla una moderna edificación de cinco niveles sobre un terreno de 900 metros cuadrados, con laboratorio y mayores especialidades médicas.

"Tenemos la fe en nuestra Virgen de la Natividad de que nuestro gobernador regional nos dé las buenas nuevas antes de fin de año para colocar la primera piedra del nuevo centro de salud", manifestó Aliaga.

La dirigente recordó que el proyecto cuenta con una resolución aprobada y un presupuesto cercano a los 52 millones de soles, por lo que esperan que en los próximos meses se concrete el proceso de licitación e inicio de obras.

Otro de los problemas identificados por la junta vecinal es la limpieza pública. Aliaga explicó que actualmente existen contenedores deteriorados y que la cantidad disponible resulta insuficiente para atender a una población que supera los nueve mil habitantes.

Indicó que, pese a haber solicitado nuevos recipientes a la Municipalidad Provincial de Tacna, la reposición demoraría, motivo por el cual la propia junta vecinal evalúa adquirir contenedores con recursos propios.

Asimismo, hizo un llamado a la población para colaborar con el cuidado de los espacios públicos y evitar dejar residuos en la vía pública, ya que esta práctica dificulta el mantenimiento del sector.

En cuanto a la seguridad ciudadana, destacó que los vecinos trabajan de manera organizada mediante juntas vecinales y el programa de vecinos vigilantes, realizando patrullajes coordinados con la Policía Nacional y la Oficina de Participación Ciudadana.

"Estamos trabajando como vecinos vigilantes junto con la Policía Nacional. Hacemos rondas programadas y buscamos que los propios vecinos también se involucren en el cuidado de nuestro sector", sostuvo.

En paralelo a estas necesidades, la Junta Vecinal confirmó que entre el 4 y el 9 de septiembre se desarrollarán las actividades por el 66.° aniversario de La Natividad. El programa incluye concursos culturales, una campaña médica, actividades deportivas, la festividad en honor a la Virgen de la Natividad y el tradicional desfile cívico.

Finalmente, Aliaga invitó a la ciudadanía a participar de las celebraciones, pero también a involucrarse en la solución de los problemas que enfrenta el sector, señalando que el desarrollo de La Natividad requiere del trabajo conjunto entre autoridades y vecinos para mejorar la calidad de vida de la población.