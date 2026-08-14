Jeff Bezos compra un tercio del Liverpool y se convierte en accionista minoritario del club

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El grupo propietario del Liverpool FC, Fenway Sports Group (FSG), hizo oficial la cesión de una parte minoritaria del accionariado del histórico club inglés a un selecto grupo de inversores internacionales. La operación marca la llegada de Jeff Bezos al fútbol europeo, consolidando un movimiento económico de gran magnitud que busca fortalecer la estructura financiera de la entidad de Anfield sin alterar la hegemonía administrativa de sus actuales dueños.

Nuevo esquema directivo en el Liverpool

El multimillonario estadounidense de 62 años participa en la operación a través de la firma K5 Sports, registrando así su primera incursión en la industria del deporte profesional. Bezos se integra en el consorcio 1892 Holdings, cuyo nombre rinde homenaje al año de fundación de los 'reds', junto con el empresario Amit Bhatia, la familia Mittal y la pareja formada por Elaine y Eduardo Saverin, este último cofundador de Facebook.

Tras la correspondiente aprobación regulatoria, Amit Bhatia asumirá la vicepresidencia del Liverpool e ingresará al consejo de administración de la entidad. Por su parte, el magnate de Amazon participará únicamente como inversor del grupo empresarial sin ocupar un puesto directo en la junta ejecutiva.

Estrategia de expansión y rendimiento financiero de FSG

Pese al ingreso del poderoso consorcio, FSG conservará la mayoría del accionariado y el control operativo absoluto del club. La firma dueña justificó la venta en el valor estratégico que aportarán los nuevos socios para potenciar la marca Liverpool a escala internacional, priorizando la expansión en el mercado asiático y el desarrollo tecnológico.

Desde el ámbito económico, la cesión genera una plusvalía histórica para el conglomerado estadounidense. FSG adquirió la institución en 2010 por 300 millones de libras en un momento cercano a la quiebra; tras acumular una inversión total de 518 millones, la venta de este 30% reportará más de 1.500 millones de libras, elevando la valuación global del club.

Asimismo, la transacción consolida una de las operaciones financieras más rentables en la historia del fútbol moderno para Fenway Sports Group, multiplicando exponencialmente el valor de la adquisición inicial hecha en 2010. Con el control operativo resguardado y una inyección de capital superior a los 1.500 millones de libras, la institución inglesa fortalece su posición económica para afrontar los desafíos deportivos y financieros de los próximos años.

Esta alianza estratégica busca afianzar la presencia internacional del Liverpool FC en mercados de alto crecimiento, como el asiático, aprovechando la capacidad tecnológica y de entretenimiento que aportan los nuevos inversionistas. La incorporación de figuras como Jeff Bezos no solo incrementa la relevancia comercial del club dentro de la Premier League, sino que sienta las bases para explorar nuevas vías de patrocinio y monetización digital a escala global.