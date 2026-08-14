Riesgo sísmico en Tacna: advierten por viviendas construidas en zonas vulnerables y piden reforzar edificaciones

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El jefe de INDECI Tacna, Crnel. Jorge de Lama Infante, advirtió sobre el riesgo sísmico y la necesidad de reforzar las viviendas en sectores vulnerables de Tacna, al recordar que este 13 de agosto se cumplen 158 años del terremoto y tsunami de 1868. Señaló que el evento afectó localidades del sur del Perú y norte de Chile y que, según estimaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la ruptura habría alcanzado unos 500 kilómetros.

Lama Infante sostuvo que el prolongado silencio sísmico exige fortalecer la prevención y preparación de la población. "Hay que tener una conciencia de preparación, prevención ante estos eventos", manifestó. En ese contexto, pidió participar en el simulacro nacional multipeligro programado para este 14 de agosto a las 15:00 horas y contar con una mochila de emergencia.

Zonas vulnerables

Respecto al Cerro Intiorko, el funcionario señaló que se trata de una zona de alto riesgo y recordó que, después del sismo de 2001, parte de la población fue trasladada hacia Viñani, aunque posteriormente algunas familias retornaron. "Hay que ir con las autoridades, con los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, tienen que reforzar sus viviendas", afirmó.

Por su parte, ingeniero Pedro Vásquez Heredia advirtió sobre las condiciones del suelo en sectores del norte de Tacna, principalmente en Alto de la Alianza y Ciudad Nueva. Explicó que existen investigaciones que desde hace décadas identifican condiciones desfavorables frente a un sismo. "Nunca se debió construir en la zona norte de Tacna, nunca", declaró.

Vásquez cuestionó que numerosas viviendas hayan sido edificadas sin estudios de suelo para determinar la profundidad de los cimientos y el tipo de cimentación. Señaló que determinados suelos finos e inestables del Cono Norte podrían presentar licuefacción durante un movimiento sísmico, reduciendo su capacidad para soportar estructuras.

Piden orientación técnica

El ingeniero Pedro Vásquez sostuvo que las edificaciones existentes pueden ser reforzadas previa evaluación del suelo y propuso placas de concreto armado con continuidad desde la cimentación. "Las casas o los edificios que se construyen no es que se construyan para que no se caigan, se construyen para que salven vidas", explicó.

Además, planteó que las municipalidades conformen equipos técnicos para identificar sectores vulnerables y determinar qué viviendas requieren reforzamiento. "Tiene que ser una visita técnica, real, efectiva y justa, no debemos engañarnos más", enfatizó. Frente al riesgo sísmico, pidió hacer cumplir las normas de construcción y recordó que el estudio del suelo "al final es una inversión, no es un gasto" para la seguridad de la región.