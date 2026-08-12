Sunass supervisará plan de racionamiento de agua potable anunciado por EPS Tacna

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) anunció que realizará acciones de monitoreo y supervisión al plan de racionamiento del servicio de agua potable que ejecutará la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Tacna, luego de que esta informara una reducción en los niveles de abastecimiento provenientes del río Uchusuma.

De acuerdo con la empresa, la dotación de agua disminuirá de 500 a 430 litros por segundo, situación que afectará la continuidad del servicio en diversos sectores de la ciudad durante el mes de agosto y, posiblemente, en los meses siguientes.

El jefe encargado de Sunass en Tacna, Abog. Geancarlo Bracamonte, explicó que el organismo regulador solicitará a la empresa información periódica sobre el estado de los embalses, los niveles de producción y el abastecimiento de agua potable, con el fin de verificar el cumplimiento del plan anunciado.

"Vamos a realizar una acción de monitoreo y supervisión respecto a las condiciones del abastecimiento del servicio de agua potable. Asimismo, estamos requiriendo a la empresa que nos proporcione información semanal sobre los niveles de almacenamiento de los embalses de reserva, así como los registros de producción y abastecimiento", indicó.

Asimismo, señaló que la empresa deberá remitir un documento detallando los sectores que serán afectados por el racionamiento y los horarios programados para la restricción del servicio, información que será supervisada por la entidad reguladora para verificar su cumplimiento.

La Sunass informó que mantendrá reuniones técnicas semanales con representantes de EPS Tacna para evaluar la evolución de la situación y las medidas operativas que se implementarán para garantizar la atención de la población durante el periodo de restricción.

El organismo explicó que el racionamiento responde principalmente a la disminución del nivel de almacenamiento en el embalse de Paucarani, así como a la reducción del caudal disponible en el río Uchusuma. A ello se suma la inoperatividad de los pozos 6 y 9 de la zona de Ayro, debido al conflicto social que persiste con la comunidad de Ancomarca.

Además, Bracamonte advirtió que el escenario podría agravarse por los efectos del fenómeno de El Niño, que, según los pronósticos, ocasionaría menores precipitaciones durante los próximos meses y una menor disponibilidad del recurso hídrico.

"Lo que nos interesa es que este plan se cumpla. La empresa debe identificar claramente cuáles serán los sectores afectados y respetar los horarios establecidos para el racionamiento. Nuestro rol es garantizar que el servicio se brinde en esas condiciones y que la población cuente con el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas", precisó.

Finalmente, Sunass exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de EPS Tacna y adoptar medidas de uso responsable del agua, priorizando las necesidades esenciales y evitando el desperdicio del recurso mientras se mantenga la restricción del servicio. Asimismo, informó que en las próximas horas evaluará el plan que presente la empresa prestadora para iniciar el seguimiento técnico correspondiente y verificar su correcta aplicación.