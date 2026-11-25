25/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Seis gestantes con diagnóstico de dengue grave ingresaron a UCI del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, en Chimbote, en menos de un mes. De acuerdo con el balance médico reportado, una de estas pacientes falleció y otras dos permanecen en estado muy grave debido a las complicaciones que genera la enfermedad.

Cabe mencionar que, según un reporte de Latina Noticias, entre las afectadas se encuentra Angie Fabián Paredes, de 28 años y con cuatro meses de embarazo. La mujer fue trasladada de emergencia desde Chimbote hacia Lima en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú, pues requería atención especializada.

Gestante en UCI con compromiso multiorgánico

En esa línea, se conoció que el traslado aéreo tenía como objetivo evacuar a Samara Meléndez Navarro, de 21 años. No obstante, el equipo médico no autorizó su derivación a la capital debido a la gravedad que presentaba su estado de salud al momento de la evaluación.

Ante ello, el director del Hospital Regional de Chimbote, Marcelo Napan, explicó que la joven presentaba un compromiso multiorgánico, motivo por el cual continúa internada en la unidad de cuidados intensivos del establecimiento. Actualmente, su pronóstico se mantiene reservado bajo vigilancia.

Como se sabe, el fallecimiento de una de las seis pacientes ingresadas durante el último mes refleja la complejidad de los casos atendidos en dicho nosocomio. Mientras tanto, las otras dos mujeres que siguen en estado crítico continúan recibiendo soporte médico en la región Áncash.

Tumbes supera los 3 mil casos

Por otro lado, la alerta sanitaria también se extiende a Tumbes, donde se reportaron más de 3 mil casos de dengue y 31 personas hospitalizadas. En esa región circula el serotipo 3 del virus, afectando a diversos sectores de la población, entre los que figuran niños y adolescentes.

Ante este escenario, la directora regional de Salud, Jennsy Gallo Salgado, informó que se ampliaron las campañas de vacunación hacia más distritos. Asimismo, las autoridades sanitarias advirtieron que los signos de alarma pueden aparecer incluso cuando la fiebre comienza a bajar en los pacientes infectados.

Entre estas señales figuran el dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, los sangrados, la somnolencia, los mareos, la disminución de la orina y la dificultad para respirar. Por ello, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.