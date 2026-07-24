Confirman 3 nuevos casos de sarampión en Tacna: la región reporta 8 casos en total

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Regional de Salud de Tacna (Diresa) confirmó el hallazgo de tres nuevos casos de sarampión en la región, en el marco de la alerta epidemiológica nacional por esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte oficial, dos de los casos corresponden a hermanos del distrito de Ite, en la provincia de Jorge Basadre. El tercer caso se trata de una muestra que en un primer momento arrojó resultado negativo, pero que posteriormente fue confirmada como positiva mediante una prueba molecular PCR.

El director de la Diresa Tacna, Julio Aguilar Vilca, explicó la situación y descartó que se trate de un brote repentino.

"Tengo que mencionar que no ha sido de golpe, sino el anterior es una muestra que inicialmente salió negativo, pero a través del PCR se tuvo esta confirmación. Pero en lo que respecta a los últimos, son dos hermanitos, que obviamente hay más posibilidades que se contagien", señaló.

La autoridad sanitaria también se refirió al contexto regional. Indicó que Tacna mantiene una alta interconexión entre sus distritos, lo que facilita la movilización de las familias y, por tanto, la circulación de virus.

"No, es una región que hay bastante, digamos, comunicación, los distritos no son tan alejados. Estas familias han estado en Tacna, siempre se movilizan. De todas maneras, está dentro de lo esperado, hay que seguir trabajando en la parte de prevención", agregó.

Pese a los nuevos contagios, desde la Diresa aseguraron que la situación está siendo monitoreada de manera permanente y que el personal de salud continúa con las acciones de cerco epidemiológico, seguimiento a contactos y brigadas de vacunación en las zonas donde se detectaron los casos.

Al ser consultado sobre el impacto de la declaratoria de emergencia sanitaria por sarampión, el director de la Diresa, Julio Aguilar Vilca fue enfático en señalar que en Tacna el trabajo de inmunización es permanente y no depende únicamente de la declaratoria.

"Nosotros, al margen de la declaratoria, siempre hemos estado trabajando, en la cobertura no solamente del sarampión, son 18 vacunas que nosotros ofertamos a la población y con ello evitamos las 28 enfermedades", indicó.

El funcionario destacó que Tacna se ha caracterizado históricamente por mantener coberturas de vacunación elevadas. Sin embargo, reconoció que en esta oportunidad las cifras no están dentro de lo esperado.

La Diresa reiteró el llamado a los padres de familia a revisar el carnet de vacunación de los menores de 5 años y a acudir al establecimiento de salud más cercano para completar el esquema. La vacuna contra el sarampión forma parte del esquema regular y es gratuita en todos los centros de salud de la región.

Las autoridades de salud recordaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se previene con dos dosis de la vacuna. Los síntomas incluyen fiebre alta, erupción en la piel, tos, secreción nasal y ojos rojos.