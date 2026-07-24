Grupo de Copenhague investiga dos partidos de España en el Mundial 2026 tras alerta por apuestas deportivas

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una investigación realizada por el Grupo de Copenhague, organismo asesor del Consejo de Europa encargado de combatir la manipulación en el deporte, lanzó siete alertas por posibles amaños de partidos durante el Mundial 2026.

Analizarán posibles irregularidades

Las advertencias surgieron tras detectar movimientos irregulares en las apuestas deportivas. Entre los encuentros bajo análisis figuran dos partidos disputados por la Selección de España, equipo que finalmente se consagró campeón del torneo.

Si bien todavía no se publicó el informe completo, recientemente se difundió un resumen de las conclusiones del organismo, las cuales nacen de su operación de control de la integridad en los 104 partidos del torneo organizado por la FIFA.

El ente informó que monitoreó todos los encuentros del Mundial, de los cuales 15 fueron sometidos a una mayor vigilancia, especialmente durante la última fecha de la fase de grupos. En tanto, se emitieron 7 avisos amarillos y se analizan 12 controversias importantes "a la luz de los riesgos para la integridad".

¿Qué partidos estarán bajo investigación?

Según la información publicada por el medio británico 'The Athletic', los encuentros que están siendo revisados son el empate 0-0 ante Cabo Verde, correspondiente al debut de España en el Mundial, y el duelo frente a Arabia Saudita, en el que Ferrán Torres convirtió un tanto en los descuentos que posteriormente fue invalidado por el VAR por posición adelantada.

El medio británico señala que los organismos competentes buscan determinar si existieron movimientos irregulares en los mercados de apuestas relacionados con acciones específicas de esos compromisos. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre el alcance de las pesquisas ni sobre posibles personas involucradas.

De hecho, días después de concluir el Mundial 2026, la propia FIFA informó que su 'Integrity Task Force', encargada de monitorear la integridad de la competencia y los mercados de apuestas durante los 104 partidos del torneo, no detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación de encuentros en su evaluación general.

Cabe señalar que la operación del Grupo de Copenhague se llevó a cabo en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Integridad de la FIFA, del cual el Consejo de Europa, como organismo independiente, es miembro.

Por ahora, las investigaciones continúan en una etapa preliminar y no existe ninguna confirmación de amaño o participación de jugadores, equipos u otros involucrados. Tanto el Grupo de Copenhague como la FIFA mantienen sus procesos de monitoreo para garantizar que haya habido una transparencia en el Mundial.