Congreso: Segundo Tapia llama "genocida" a Martín Vizcarra durante su juramentación como senador

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ceremonia de incorporación de los senadores para el periodo parlamentario 2026-2031 estuvo marcada por un momento de tensión luego de que uno de los legisladores electos realizara una fuerte acusación durante su juramentación.

Segundo Tapia lanza polémica frase contra Vizcarra

Durante su juramentación como senador, Segundo Leocadio Tapia Bernal calificó de "genocida" al expresidente Martín Vizcarra al recordar a las víctimas de la pandemia del COVID-19.

"Por mi familia, por mi región Cajamarca, por la salud del pueblo peruano y por los fallecidos durante la pandemia del COVID 19 por culpa del genocida Martín Vizcarra. Sí, juro", dijo

Tras pronunciar esas palabras, Segundo Tapia concluyó su juramento con el tradicional "Sí, juro", con lo que quedó formalmente incorporado al Senado para el periodo parlamentario 2026-2031. La ceremonia continuó con la toma de juramento de los demás integrantes de la Cámara Alta.

La declaración del ahora senador generó atención y polémica en las redes sociales, al producirse durante un acto protocolar del Congreso bicameral y volvió a poner sobre la mesa el debate en torno a la gestión de Martín Vizcarra durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Durante la jornada de juramentación, los integrantes del Senado realizaron el compromiso de cumplir sus funciones conforme a la Constitución y las normas vigentes. El acto protocolar estuvo dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, como parte del proceso de instalación de esta nueva etapa del Poder Legislativo.

Las críticas a Vizcarra por la pandemia

La declaración de Segundo Tapia hace referencia a los cuestionamientos que afrontó Martín Vizcarra durante su gestión de la emergencia sanitaria por la COVID-19 donde tuvo muchos problemas.

El exmandatario, quien gobernó el país entre 2018 y 2020, encabezó la respuesta del Estado frente a la pandemia, periodo en el que se implementaron medidas como la cuarentena nacional y el estado de emergencia.

No obstante, su administración también recibió críticas por el elevado número de fallecidos, las deficiencias del sistema de salud, la escasez de oxígeno medicinal y, posteriormente, por el caso conocido como "Vacunagate", relacionado con la vacunación anticipada de funcionarios antes del inicio del proceso oficial de inmunización.

De esta manera, la juramentación del Senado no solo significó el inicio de un nuevo periodo parlamentario, sino también un escenario donde se hicieron visibles las diferencias políticas en torno al manejo de la pandemia y las responsabilidades que algunos sectores atribuyen al gobierno de Martín Vizcarra.