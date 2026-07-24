Detienen a un hombre tras hallar señales de tránsito, placas y cableado presuntamente ilegal en chatarrerías de Tacna

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un operativo multisectorial realizado en el pasaje Bella Tacna permitió la intervención de dos establecimientos dedicados a la compra de chatarra y materiales de reciclaje, donde las autoridades hallaron señales de tránsito, placas de rodaje de vehículos y cableado eléctrico cuya procedencia no pudo ser acreditada por sus propietarios

La intervención fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Tacna, a través de las subgerencias de Fiscalización y Control y Comercialización, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, encabezada por la fiscal Yoly Ortega Apaza, efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal de Vigilancia, GIRAC, Serenazgo e inspectores de tránsito.

Como resultado del operativo, la Policía Nacional intervino a José Gregorio Sánchez Paricahua, quien quedó detenido por el presunto delito de receptación, mientras continúan las diligencias para determinar el origen de los bienes encontrados.

Durante la inspección, las autoridades incautaron diversas señales de tránsito utilizadas en carreteras, varias placas de rodaje de vehículos que no contaban con documentación que acreditara su propiedad y un rollo de cableado eléctrico de aproximadamente 12 kilogramos, cuya procedencia también será materia de investigación.

Los bienes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes, a fin de establecer si estarían vinculados a hechos delictivos o al comercio ilegal de materiales.

Además de la intervención policial, la Municipalidad Provincial de Tacna detectó diversas infracciones administrativas en ambos establecimientos. Uno de los locales fue sancionado por carecer del panel informativo obligatorio, mientras que el otro recibió una multa por operar sin licencia de funcionamiento.

Asimismo, inspectores de la Subgerencia de Comercialización exhortaron a los propietarios y administradores de estos negocios a retirar los materiales almacenados en la vía pública y adecuarse a las disposiciones municipales vigentes, debido a que parte de la mercadería ocupaba espacios públicos, afectando el libre tránsito de peatones y vehículos.

Como parte de la intervención también se recuperaron áreas que eran utilizadas de manera indebida para el acopio de chatarra y otros materiales reciclables, permitiendo restablecer el orden y la circulación en este sector de la ciudad.

Las fiscal Yoly Ortega señaló que "este tipo de operativos forman parte de una estrategia conjunta para combatir el delito de receptación, prevenir el comercio informal y fortalecer las acciones de fiscalización en establecimientos dedicados al reciclaje y comercialización de metales".

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Tacna informó que las intervenciones continuarán en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa municipal, recuperar los espacios públicos y evitar que bienes de presunta procedencia ilícita ingresen al circuito comercial.