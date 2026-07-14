Lucía de la Cruz revela la razón por la que impedirá boda de su ex Luisito Caycho: "Me tiene que dar sí o sí"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz volvió a estar en el centro de la polémica tras pronunciarse sobre la próxima boda de su ex Luisito Caycho en España. La cantante criolla sorprendió al asegurar que impedirá la ceremonia y dejó entrever que existe una situación pendiente que habría motivado su postura.

Lucía de la Cruz lanza advertencia a Luisito Caycho

La polémica entre Lucía de la Cruz y Luisito Caycho volvió a encenderse luego de que la cantante saliera a aclarar las declaraciones de su expareja, quien había asegurado que ella tendría un lugar especial como madrina en su próximo matrimonio en España.

Sin embargo, la artista criolla sorprendió al negar completamente esa versión y afirmó que no asistirá a la ceremonia bajo ese rol. Además, señaló que antes de pensar en una fiesta de matrimonio existe un asunto pendiente que, según su versión, debería resolverse primero.

Durante sus declaraciones, Lucía de la Cruz aseguró que Luisito Caycho mantiene una deuda relacionada con una manutención y sostuvo que ese compromiso debe cumplirse antes de cualquier celebración.

"No seré madrina de nada, yo voy a impedir esa boda y es que él me debe plata . Luisito me tiene que pasar una manutención, es por obligación y nunca lo llegó a hacer, y él lo sabe", manifestó.

La cantante también indicó que ya habría conversado con el popular 'Chamaco' sobre esta situación y cuestionó que pueda destinar dinero a organizar una boda mientras, según sus palabras, existiría una deuda pendiente.

"Ya le he dicho que más le vale que ahorre varios miles de euros, en vez de gastar en hacer una fiesta, porque me tiene que dar sí o sí", afirmó Lucía de la Cruz.

Luisito Caycho había anunciado su boda en España

La controversia inició luego de que Luisito Caycho revelara que volverá a pasar por el altar tras varios años viviendo en España, país al que llegó en 2018. El cantante contó que celebrará una ceremonia civil y religiosa junto a su actual pareja, asegurando que atraviesa una nueva etapa en su vida personal.

Entre los detalles que compartió, llamó la atención que mencionara a Lucía de la Cruz como una de las personas que tendría un papel importante en el matrimonio, señalando que sería madrina de la boda.

No obstante, esta versión fue rápidamente desmentida por la propia artista, quien no solo negó que vaya a asumir ese compromiso, sino que dejó en claro su postura frente al enlace matrimonial.

Es así que Lucía de la Cruz reveló por qué no acompañará la boda de Luisito Caycho y aseguró que impedirá la ceremonia hasta que, según su versión, se resuelva el pendiente económico que mantiene con el cantante.