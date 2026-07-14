Sismo de MAGNITUD 5.4 remece el sur del Perú HOY, 14 de julio: Conoce aquí el epicentro y la hora exacta del temblor

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo de magnitud 5.4 remeció el Perú, este martes14 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Sismo de magnitud 5.4, hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio peruano.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 5.4 fue registrado durante la madrugada de este martes 14 de julio en la región de Cusco, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 03:21 de la mañana y tuvo como epicentro una zona ubicada a 17 kilómetros al norte de Huayhuahuasi, Espinar - Cusco.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0439

Fecha y Hora Local: 14/07/2026 03:21:03

Magnitud: 5.4

Profundidad: 143km

Latitud: -14.53

Longitud: -71.59

Intensidad: III-IV Huayhuahuasi

Referencia: 17 km al N de Huayhuahuasi, Espinar - Cuscohttps://t.co/qH2yTKClGC — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 14, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0439, el evento tuvo una profundidad de 143 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -14.53 y longitud -71.59. La intensidad registrada fue de nivel III-IV en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera significativa por los habitantes del lugar.

Reporte del boletín informativo sísmico

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú detalló que este tipo de avisos permite conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores en el país.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.4 con epicentro en Checca, Canas - Cusco. pic.twitter.com/fvUkElWbu4 — COEN - INDECI (@COENPeru) July 14, 2026

La reciente publicación reportada en la madrugada en Cusco se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra.

Estar preparados ante un nuevo temblor es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo de magnitud 5 reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en Cusco, así como mantener actualizado el plan de emergencia familiar y la mochila de emergencia.