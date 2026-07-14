Alerta roja por intenso calor: Senamhi advierte TEMPERATURAS EXTREMAS en la costa y sierra para esta semana

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 276, mediante el cual alertó sobre el incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad que afectará a la costa y la sierra del país desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de julio.

El organismo precisó que el evento alcanzó nivel extremo (alerta roja), el más alto de la escala, debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Según el comunicado, durante estos tres días se registrará escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), además de presentarse ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora durante las tardes.

Temperaturas de hasta 35 °C

De acuerdo con el pronóstico oficial, la costa norte registrará temperaturas máximas entre 32 °C y 35 °C, mientras que la costa central alcanzará valores entre 25 °C y 29 °C. En la costa sur, los termómetros oscilarán entre 25 °C y 30 °C.

En tanto, la sierra norte presentará temperaturas de 18 °C a 32 °C, la sierra central entre 17 °C y 30 °C, y la sierra sur entre 14 °C y 31 °C. Las regiones comprendidas en el aviso incluyen Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

🌡️📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 15 al viernes 17 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Recomendaciones ante el intenso calor

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a la ciudadanía adoptar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados al intenso calor y la radiación UV.

"Se recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si estará expuesta a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. Asimismo, se sugiere beber abundante líquido y evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad", indicó.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de prevención, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

En esa línea, el veterinario Rodrigo Rondón indicó que ante la llegada del fenómeno El Niño y el calor extremo que habrá, sobre todo en regiones del norte, las mascotas deben tener a su disposición la suficiente cantidad de agua, lugares donde haya sombras y corrientes de aire. Señaló que tenerlos en techos podrían darse shocks térmicos que podrían matarlos.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que ante la llegada del fenómeno El Niño y el calor extremo que habrá, sobre todo en regiones del norte, las mascotas deben tener a su disposición la suficiente cantidad de agua, lugares donde haya sombras y... pic.twitter.com/hr93I4zxTR — Exitosa Noticias (@exitosape) July 4, 2026

En ese sentido, el Senamhi reiteró que el monitoreo de las condiciones meteorológicas será permanente y recordó que la prevención resulta clave para reducir los efectos del incremento de las temperaturas, principalmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.