Rihanna regresa a los escenarios junto a Jay-Z tras varios años de ausencia: ¿Se viene un nuevo álbum?

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rihanna volvió a hacer vibrar a sus seguidores tras varios años alejada de los escenarios. La cantante sorprendió al aparecer como invitada especial en el último concierto de la residencia de Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York, marcando su regreso a las presentaciones en vivo después de tres años de ausencia.

¿Rihanna regresa a la música?

La artista subió al escenario para interpretar junto a Jay-Z "Run This Town", uno de los éxitos que ambos lanzaron en 2009. Su aparición generó una gran emoción entre los asistentes, quienes esperaban desde hace años volver a ver a Rihanna frente a un público masivo.

Además, este momento tuvo un significado especial para la cantante, ya que Jay-Z fue una de las primeras personas en impulsar su carrera cuando la fichó para Def Jam en 2005. La colaboración también recordó una etapa importante de su vida, pues la canción llegó tras uno de los momentos más difíciles que atravesó.

Aunque Rihanna ha tenido algunas apariciones musicales recientes, como su presentación en el Super Bowl de 2023 y un concierto privado en India en 2024, esta fue una de sus pocas actuaciones públicas desde que se convirtió en madre. Su última gira mundial fue el ANTI World Tour en 2016.

La presentación ocurrió durante la celebración por los 30 años de trayectoria de Jay-Z, un evento que reunió a grandes figuras de la música como Beyoncé, Usher, Pharrell Williams y Eminem. A pesar de los retrasos iniciales por un incidente de seguridad, el espectáculo terminó siendo uno de los momentos más comentados.

La exitosa carrera musical de Rihanna

Rihanna se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea gracias a una carrera marcada por éxitos, innovación y una gran conexión con sus seguidores. Desde sus inicios, logró posicionarse en la industria con una propuesta que combinó pop, R&B y sonidos urbanos.

A lo largo de los años, la cantante de Barbados acumuló reconocimientos, millones de discos vendidos y canciones que se convirtieron en himnos internacionales, como "Umbrella", "Diamonds" y "We Found Love". Su estilo, versatilidad y capacidad para reinventarse la llevaron a convertirse en una figura global.

Además de su éxito musical, Rihanna amplió su impacto con proyectos empresariales y sociales, consolidando una imagen de liderazgo. Su regreso a los escenarios ha renovado el entusiasmo de sus fanáticos, quienes esperan nuevas producciones y una posible nueva etapa en su trayectoria artística.

Es así que, el regreso de Rihanna volvió a despertar la ilusión de sus fanáticos, quienes esperan novedades sobre su próximo álbum y una posible nueva gira. Aunque no confirmó proyectos, su aparición demostró que su conexión con la música y el público sigue intacta.